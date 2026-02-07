Google Uyardı, Türkiye'deki Android Kullanıcılarının Yüzde 39'u Güvende Değil

Telefonunuzun ekranını her açtığınızda aslında görünmez bir tehditle karşı karşıya olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Google'ın son açıklamasına göre dünya üzerindeki Android kullanıcılarının yüzde 40'ı büyük bir risk altında. Şirket, Android 12 ve daha eski sürümleri kullanan 1 milyar cihazın güvenlik güncellemeleri almamasına rağmen hala kullanıldığını ve kullanıcıların acilen harekete geçmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye'deki kullanıcıları da ilgilendiren bu durum, siz farkında bile olmadan bir günde hayatınızı kabusa çevirebilir.

Android Akıllı Telefon Üreticileri Yazılım Güncellemeri Konusunda Başarısız

Android akıllı telefon üreticileri, söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Apple'ın oldukça gerisinde. Bu gerçeği bugüne kadar pek çok içeriğimizde dile getirdik. Ancak buradaki konu sadece yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri içeren sürüm güncellemeleri değil. Pek çoğumuz için ikinci planda olsa da güvenlik güncellemeleri çok daha kritik.

Bilmeyenler için güvenlik güncellemeleri, telefonunuzun yazılımındaki hataları ve açıkları kapatan onarım dosyalarıdır. Bu güncellemeler yüklendiğinde telefonunuz, virüslere ve bilgi hırsızlığına karşı daha korunaklı hale gelir. A'dan Z'ye tüm hayatımızın telefonlarımızın içerisinde olduğunu da göz önünde bulundurursanız önemini anlayabilirsiniz.

Dünya Genelinde 1 Milyar Android Risk Altında

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Android akıllı telefon üreticileri, söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda pek de başarılı değil. Öyle ki Google 1 Milyar kullanıcıyı uyarmak zorunda kaldı. Buna göre mevcut Android cihazların yüzde 40'ı Android 12 ve daha eski sürümleri kullanıyor ve artık güvenlik güncellemesi dahi almıyor.

Tahmini verilere göre dünya genelindeki Android kullanıcıların sadece yüzde 57,9'u Android 13 veya daha yeni sürümleri kullanıyor. En güncel sürüm olan Android 16'nın kullanıcı sayısı ise sade yüzde 7.5. Kıyaslamak gerekirse Eylül 2025'te çıkan iOS 26'nın kullanım oranı yüzde 50'nin üzerinde. Merak edenler için güncel Android sürüm dağılımı şu şekilde:

Android Sürümü Kullanım Oranı Android 16 7.5% Android 15 19.3% Android 14 17.2% Android 13 13.9% Android 12 11.4% Android 11 13.7% Android 10 7.8% Android 9 4.5% Android 8 2.3%

Ne yazık ki bu sorunun tek çözümü ise yeni bir telefon almak. Google'ın önerisi de tam olarak bu. Şirket, kullanıcıların acilen Android 13 ve üzeri modellere geçmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye'deki Android Kullanıcılarının Yüzde 39'u Risk Altında

Eğer merceğimizi biraz daha daraltır ve Türkiye'ye bakarsak benzer bir manzara görebiliriz. Statcounter'ın verilerine göre Türkiye'deki aktif Android cihazların yaklaşık yüzde 60,6'sı Android 13 ve üzeri sürümleri kullanıyor. Ne yazık ki geriye kalan yüzde 39'luk kesim ise risk altında. Bu da milyonlarca telefon anlamına geliyor.

Bir diğer kötü haber ise risk altındaki cihazların büyük bir bölümünün toplumun yaşlı diyebileceğimiz grubuna ait olması. "Dede-anneanne telefonu" olarak bilinen bu cihazlar, hala belirli ölçüde çalışsa bile risk altında. Özellikle de söz konusu demografik grubunun teknoloji bilincinin düşük olduğu göz önüne alındığında.

Eğer siz ya da tanıdığınız biri bu risk grubundaysa elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Aksi durumda kötü niyetli kişiler fotoğraflarınıza, mesajlarınıza ve banka şifrelerinize kolayca ulaşabilir. Ancak Türkiye'de yeni bir telefon almak için küçük bir servet ödemeniz gerektiğini göz önünde bulundurursak pek çok kişinin zorlanacağı açık.