NASA Astronotu Elon Musk'ın Mars Kolonisi Hakkında Konuştu: "Korkunç"

SpaceX'in kurulduğu günden beri hedefinin her zaman Mars'a gitmek ve orada bir koloni kurmak olduğunu belirten Elon Musk, Kızıl Gezegen'e takmış durumda. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars'a insanlı bir görev yapacağını belirten Elon Musk'ın koloni fikirleri hakkında NASA astronotu Stanley Love yorumlarda bulundu.

Elon Musk'ın rüyasının ömür boyu sürecek bir hayal olduğunu belirten Love, Mars'ta yaşamanın korkunç bir deneyim olacağını söyledi.

"Mars'ta Yaşam Tüm Kaşiflerin Katlandığı Zorluklardan Daha Fazlasını Getirecek!"

The US Sun'a açıklamalarda bulunan astronot, Mars görevi hakkında "Bunun mümkün olacağını düşünüyor muyum? Evet. Eğlenceli olacağını düşünüyor muyum? Hayır..." dedi. Daha sonrasında Antartika'da yaptığı bir görev sırasında yaşadıklarını paylaşan Stanley Love, Yeni Zelanda'dan gelen üç tane kurtlu elmayı sekiz kişi bölüştüklerini, bu berbat durumun bile Mars'ta yaşamaktan daha iyi olduğunu belirtti.

"Komşu gezegenimizi kolonize etmek, bunu yapmak amacıyla yola çıkan insanlar için tüm insanlık tarihindeki kaşiflerin katlandığı zorluklardan daha fazlasını getirecek."

Love'a göre Mars'ta pinpon topu büyüklüğünde bir elmanın yetiştirilmesi bile yıllar alacak. Elon Musk'ın uçuk Mars iddiaları hakkında "parkta yürümek gibi olmaz" yorumunda bulunan astronot, Kızıl Gezegen'de bırakın yaşam kurmayı insan yaşamını devam ettirebilmenin bile çok zorlu bir görev olduğunu söyledi. Love'a göre Mars hakkında yapılan tüm planlar tamamen teorik. Fakat emektar astronot yine de bu planların devam ettirilmesi ve Mars'ta bir koloni kurulması gerektiğini savunuyor.