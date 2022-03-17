Elon Musk, Mars'a İlk İnsanlı İnişin Ne Zaman Olacağını Açıkladı

Elon Musk, insanların bu on yılın sonundan önce Mars'a ulaşacağına inanıyor. SpaceX patronu, ilk mürettebatlı inişin ne zaman gerçekleşebileceğini soran bir tweet'e yanıt olarak "2029" yanıtını verdi.

Musk, fırlatma maliyetlerini azaltmak ve uzaya erişimi artırmak için yeniden kullanılabilir bir roket sistemi oluşturmak amacıyla SpaceX'i 20 yıl önce kurmuştu. Hâlihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip gelen ve kuruluşlar için uydular fırlatan şirket, şimdiye kadar Falcon 9 roketiyle adından söz ettirmeyi başardı. Musk, her zaman en önemli gayesini insanları Mars'a götürmek olarak gördü ve hatta en büyük hayali orada kendi kendine yeten bir koloni yaratmak.

2029 — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2022

Tabii bu noktada belirtilmesi gereken şey tahminlerin her zaman kayabileceği. Örneğin 2016'da insanların artık çok az insanın gerçekçi olarak gördüğü bir tarih olan 2026'da Mars'a ulaşacağını öngörüyordu bu yüzden 2029 bile kulağa iddialı geliyor ki böylesine cüretkâr bir görevin önünü açmak için daha yapılması gereken fazlasıyla şey var.

SpaceX'in Mars Planı

Musk, Mars görevleri için SpaceX'in yeni nesil Starship roketini kullanacak olsa da araç henüz ilk yörünge test uçuşunu gerçekleştirmedi. Onaya bağlı olarak Starship ilk test uçuşunu önümüzdeki bir veya iki ay içinde gerçekleştirebilir ve kızıl gezegene herhangi bir yolculuk yapılmadan önce önümüzdeki yıllarda aya iniş görevinde kullanılabilir.

Geçen ay düzenlenen özel bir etkinlikte Starship'in geliştirme sürecinden bahseden Musk, SpaceX'in bugüne kadarki en güçlü roketi için "planlarda aksaklıklar olabileceğini" itiraf etti ancak üst düzey mühendislerden oluşan ekibinin sorunların üstesinden gelebileceğinden emin olduğunu söyledi. Etkinlik sırasında Musk, Mars'a gelecekteki bir yolculuğun nasıl görünebileceğini gösteren bir animasyon da yayınlamıştı.

Oradan güvenli bir şekilde geri dönebilecek bir uzay aracına sahip olmaları gerekmesinin yanı sıra, SpaceX ayrıca astronotların daha önce yapılmış herhangi bir mürettebatlı görevden çok daha uzun, muhtemelen yıllar sürecek bir yolculuk için güvenilir ekipmana ve bol malzemeye sahip olmasını sağlamak zorunda kalacak. Peki ya radyasyon ve marsın toz fırtınaları gibi tehlikeleri ne olacak? Tüm bunların cevabını ancak Musk'ın tahmini tutarsa öğrenebileceğiz.