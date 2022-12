NASA'nın Ay Görevinden Yüksek Çözünürlüklü Görüntüler Yayınlandı

NASA'nın Artemis I görevi uzay ajansına göre olağanüstü iyi gidiyor ve tüm planlar muhtemelen 2025'te Ay yüzeyine mürettebatlı bir inişin gerçekleştirilmesi üzerine gerçekleştiriliyor.

Görev, 16 Kasım'da NASA'nın gelmiş geçmiş en güçlü uzay aracı olan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ilk uçuşuyla başladı. SLS, insansız uzay aracı Orion'u Ay yolculuğuna doğru itti ve yolculuk esnasında, uzay aracının Ay yörüngesindeki süresinin başında ve sonunda Dünya'nın en yakın komşusunun yanından geçti.

Bu yakın geçişlerden ikincisi bu hafta başlarında gerçekleşti ve NASA, Orion'un Optik Navigasyon Kamerası tarafından Ay yüzeyinin 120 mil yakınından geçerken yakaladığı şaşırtıcı derecede ayrıntılı bazı görüntüler yayınladı.

The imagery we continue to get out of @NASA_Orion's onboard cameras is outstanding. Downlinked the lunar fly-by photos yesterday, and they are incredible - a few of my favorites below. Visit https://t.co/ZrjE1SVAWC to see the rest. pic.twitter.com/5KXDF3PsLq