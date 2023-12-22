Uzay Görevi, Alper Gezeravcı ve Üç Diğer Astronot İçin Ertelendi: Bakın Neden?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak seçilen Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketi tarafından düzenlenecek Ax-3 veya uzun adıyla Axiom Mission 3 görevi kapsamında uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ertelendi!

Bugün yapılan resmi açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sebebiyle plan değişikliği sonucunda 9 Ocak 2024 tarihinde değil 17 Ocak 2024 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat edecek.

Gezeravcı görevde "Görev Uzmanı" olarak yer alacak ve yanında Ax-3 Komutanı Michael López-Alegría, Pilot Walter Villadei ve diğer Görev Uzmanı Marcus Wandt gibi uluslararası bir ekip bulunacak.

Gezeravcı Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olduktan sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Bu uzay görevi NASA ve ISS ortaklarının onayıyla gerçekleşecek ve Axiom Space şirketi tarafından düzenlenen Ax-3 görevi, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecektir ve Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı bu tarih itibarıyla ISS'in konukları arasında yer alacak.