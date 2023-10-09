NASA, Bennu Asteroidine Yönelik Bulgularını Açıklıyor: Nasıl İzlenir?

NASA, OSIRIS-REx görevi sırasında Bennu asteroidinden toplanan örneği açıklamaya hazırlanıyor. NASA etkinliği Çarşamba günü canlı yayınlayacak.

OSIRIS-REx görevi, NASA'nın uzak bir asteroitten ilk kez numune topladığı bir görev olduğundan oldukça önem taşıyor.

Görev Eylül 2016'da başlatıldı ve uzay aracı dört yıl sonra numuneyi toplamayı başardı. Dünya'ya dönüş yolculuğu geçtiğimiz ay, tam da planlandığı gibi Utah çölüne inen bir kapsülle sona erdi.

"Şimdiye Kadarki En Büyük Asteroit Örneği"

Kapsül, iniş alanının yakınındaki temiz bir odada kısa bir süre tutulduktan sonra Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledildi ve burada açılarak araştırmacıların güneş sistemimizin oluşumu hakkında daha fazla bilgi vermesini ve hatta Dünya'daki yaşamın nasıl başladığına dair fikir vermesini umdukları yıllarca sürecek bilimsel çalışmaların başlamasına olanak sağladı.

Başarılı görevle ilgili açıklama yapan NASA şefi Bill Nelson, OSIRIS-REx'in "Dünya'ya şimdiye kadar ulaşan en büyük asteroit örneği" olduğunu söyledi.

Bilim insanları şu anda Bennu asteroidinden gelen numunenin ilk analizini gerçekleştiriyor. Kullanılan analitik araçlar arasında numuneyi daha iyi anlayabilmek için bir taramalı elektron mikroskobu (SEM), kızılötesi ölçümler ve x-ışını kırınımı (XRD) yer alıyor.

NASA Etkinliği Nasıl İzlenir?

NASA, Bennu asteroidinden toplanan numuneyi 11 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak özel bir etkinlikte açıklayacak.

Etkinliği hemen üst kısımda yer alan NASA canlı yayınından takip edebilirsiniz.