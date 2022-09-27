NASA Dart Aracını Asteroide Başarıyla Çarptı

NASA'nın çığır açan gezegen savunma aracı DART, son 306 günü sakince uzayda kendi mezarlığına doğru seyir ederek geçirdi. Dimorphos olarak bilinen asteroide geçtiğimiz gün nihayet vardı ve başarılı bir şekilde çarpışmayı gerçekleştirdi.

Sonda, saatte yaklaşık 14.000 mil hızla asteroide çarptı. Çarpışmanın başarıyla sonuçlanmasının ardından Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki kontrol odasından alkışlar ve tebrikler yükseldi. Şimdi DART, Dimorphos'un yüzeyinde kendi sığ mezarında dinleniyor.

Incredible, the last few images from DART as it crashed into the asteroid Dimorphos!!!!! pic.twitter.com/8j5yaoUpfV — jack ryan 🙏 (@dctrjack) September 26, 2022

Çarpışmanın Etkileri Bir Süre Gözlemlenecek

JHUAPL'deki DART sistem mühendisi Elena Adams, "Bu görev üzerinde en az yedi yıldır çalışıyoruz ve bunun bugün bu kadar güzel bir şekilde sonuçlandığını görmek inanılmaz bir duyguydu ve aynı zamanda inanılmaz derecede yorucuydu." dedi.

NASA bilim insanları çarpılan asteroidin yörüngesinin değiştiğini gösterebilirse gelecekte Dünya'yı tehdit eden asteroitlerin yörüngelerini değiştirebileceğimizi ve gezegene çarpmalarını engelleyebileceğimizi öğreneceğiz.

Uzay tabanlı teleskoplar da çarpışmanın etkisini gözlemleyecek. James Webb Uzay Teleskobu, etkiyi gözlemleyecek ve çarpışmadan sonra işlerin nasıl değiştiğini görüntülemeyi umacak.