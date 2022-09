NASA Dart Aracını Asteroide Başarıyla Çarptı

NASA'nın çığır açan gezegen savunma aracı DART, son 306 günü sakince uzayda kendi mezarlığına doğru seyir ederek geçirdi. Dimorphos olarak bilinen asteroide geçtiğimiz gün nihayet vardı ve başarılı bir şekilde çarpışmayı gerçekleştirdi.

Sonda, saatte yaklaşık 14.000 mil hızla asteroide çarptı. Çarpışmanın başarıyla sonuçlanmasının ardından Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki kontrol odasından alkışlar ve tebrikler yükseldi. Şimdi DART, Dimorphos'un yüzeyinde kendi sığ mezarında dinleniyor.

Incredible, the last few images from DART as it crashed into the asteroid Dimorphos!!!!! pic.twitter.com/8j5yaoUpfV