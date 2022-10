NASA'nın DART Görevi, Asteroidin Yörüngesini Başarıyla Değiştirdi

Salı günü yapılan tarihi bir duyuruda, uzay ajansı NASA insanlığın ilk kez bir uzay nesnesinin yörüngesini değiştirmeyi başardığını doğruladı ve artık yolumuza çıkan tehlikeli asteroitlere karşı kendimizi korumanın bir yolu olduğunu biliyouz.

NASA ve uluslararası ortakları, geçen ay DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) uzay aracını 525 fit genişliğinde (160 metre) Dimorfos asteroidine 14.000 mil (22.530 km / saat) hızla parçalamayı içeren bir test görevinde başarıya ulaştı. Dünya'dan milyonlarca km uzakta gerçekleşen çarpışma anı neredeyse gerçek zamanlı olarak yayınlandı.

Dimorphos, daha büyük olan Didymos asteroidinin yörüngesinde dolanıyor ve 26 Eylül'deki görevden bu yana yerdeki teleskoplar, kazanın asteroidin Didymos çevresindeki yörüngesi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için veri topluyor.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO