NASA'nın DART Görevi, Asteroidin Yörüngesini Başarıyla Değiştirdi

Salı günü yapılan tarihi bir duyuruda, uzay ajansı NASA insanlığın ilk kez bir uzay nesnesinin yörüngesini değiştirmeyi başardığını doğruladı ve artık yolumuza çıkan tehlikeli asteroitlere karşı kendimizi korumanın bir yolu olduğunu biliyouz.

NASA ve uluslararası ortakları, geçen ay DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) uzay aracını 525 fit genişliğinde (160 metre) Dimorfos asteroidine 14.000 mil (22.530 km / saat) hızla parçalamayı içeren bir test görevinde başarıya ulaştı. Dünya'dan milyonlarca km uzakta gerçekleşen çarpışma anı neredeyse gerçek zamanlı olarak yayınlandı.

Dimorphos, daha büyük olan Didymos asteroidinin yörüngesinde dolanıyor ve 26 Eylül'deki görevden bu yana yerdeki teleskoplar, kazanın asteroidin Didymos çevresindeki yörüngesi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için veri topluyor.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO — NASA (@NASA) October 11, 2022

NASA, Dimorphos'un Yörünge Hızını Değiştirmeyi Başardı

Ekipler, insanlığı dinozorları yok ettiğine inanılan türden bir afet etkisinden kurtarma potansiyeline sahip DART uzay aracının etkisinin Dimorphos'un Didymos çevresindeki yörüngesini hız olarak 32 dakika değiştirdiğini söyledi. Bu ölçümün, artı veya eksi 2 dakikalık bir belirsizlik payına sahip olduğunu söyledi.

Çarpışmadan önce NASA, Dimorphos'un minimum başarılı yörünge periyodu değişikliğini 73 saniye veya daha fazla olarak tanımlamıştı ve ilk veriler DART'ın bu minimum kriteri aştığını gösteriyordu.

NASA'dan Bill Nelson, DART'ın başarısıyla ilgili haberlere yanıt olarak, "Hepimizin ana gezegenimizi koruma sorumluluğumuz var, sonuçta sahip olduğumuz tek şey bu." dedi.