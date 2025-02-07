NASA, Uzaydan Twitch Yayını Yapmaya Hazırlanıyor!

NASA, uzay ve bilim meraklılarını heyecanlandıracak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda uzay yolculukkarını Elon Musk'ın SpaceX'i üzerinden gerçekleştiren kurum, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı Twitch yayını yapacak. Yayında ISS'teki yaşam ve yapılan çalışmalar anltatılacak. İşte detaylar!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Twitch Yayını Yapacak

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Twitch yayını yapmaya hazırlanıyor. Uzaydaki yaşamı ve bilimsel çalışmaları daha yakından tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında 12 Şubat’ta gerçekleşecek olan yayın, NASA’nın Twitch kanalı üzerinden Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak.

Yayında NASA astronotu Don Pettit ve Matt Dominick yer alacak. İkili, uzay istasyonundaki günlük yaşamı ve mikro yerçekiminde yürütülen araştırmaları anlatacak. Ayrıca izleyiciler yayın sırasında astronotlara soru sorabilecek.

NASA’nın İletişim Dijital ve Teknoloji Bölümü Direktörü Brittany Brown, bu etkinliğin uzaydan yapılacak birçok yayının ilki olduğunu belirterek, “Twitch topluluğunun ilgisini dikkate alarak bu tür yayınları artırmayı planlıyoruz” dedi.