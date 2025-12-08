8 Aydır Uzay’da Yaşayan 3 Astronot, Saatte 28 Bin Km Hızla Dünya’ya Dönüyor (Video)

Bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan üç astronot, uzayda geçen sekiz ayın ardından Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlamak üzere. Son kontrolleri yapılan yolculuk Salı sabahı 04.41'de başlayacak ve üç astronot saatte 28 bin kilometreyi aşan bir hızla evlerine dönecek. Üstelik bu yolculuk canlı yayınlanacak.

8 Aydır Uzay’da Yaşayan 3 Astronot, Saatte 28 Bin Km Hızla Dünya’ya Dönüyor

NASA astornotu Johny Kim ve Roscosmos kozmonotları Sergey Ryzhikov ile Alexey Zubritsky'i taşıyacak olan Soyuz MS-27 uzay aracının dönüş yolculuğunun bir kısmı yukarıda da belirttiğimiz üzere canlı yayınlanacak. İlk yayın aracın ISS'ten ayrılma anına ait olacak ve 9 Aralık salı sabah 04:15'te başlayacak.

Gerekli manevraların yapılmasının ardından ise sabah 07:10'da Soyuz MS-27'nin asıl yolcuğuluğunun başlangıcına şahit olabileceğiniz ikinci yayın başlayacak. Yayının ne kadar süreceği ve yolculuğun ne kadarlık bir bölümünü anlatacağı ise şu an için belirsiz. Dönüş sırasında Soyuz uzay aracı, atmosfer girişinden önce yaklaşık saatte 28.000 km hızla ilerleyecek.

Araç, atmosfere girerken hızını hızla azaltacak ve ardından paraşüt sistemi devreye girecek. İnişin Türkiye saatiyle 08:04'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrinin dışında gerçekleşmesi bekleniyor. NASA’nın canlı yayınları YouTube, NASA+ ve Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Yayın saati geldiğinde içeriğimizdeki YouTube bağlantısını kullanarak siz de bu deneyime şahit olabilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotlar yolculuklarına başladıklarında uzayda geçirdikleri süre 245 günü bulmuş olacak. Kıyaslamak gerekirse 1962'de uzaya çıkan ilk insanın yoılculuğu 108 dakika, yerli astronot Alper Gezeravcı'nın macerası ise 14 gün sürmüştü. Elbette ki uzayda geçirilen süre kişilerin kendi seçimleri değil. Bu süre görevlerin doğası ve yaptıkları deneylerle doğrudan orantılı.