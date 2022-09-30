NASA, Jüpiter'in Uydusu Europa'dan Yeni Bir Görüntü Paylaştı

Europa'dan gelen yeni görüntüler oldukça önemli çünkü bu aya yalnızca üçüncü kez bu kadar yakın bir şekilde yaklaşıyoruz. Ek olarak, NASA'nın Galileo'sunun Europa yüzeyinin 218 mil yakınına geldiği 2000 yılından bu yana, bir uzay aracının Europa'nın yanından geçmesine en yakın olanı. Yüzeyine bu kadar yaklaşılması, Juno'nun Europa'nın bu kadar nefes kesici görüntülerini yakalamasına da izin verdi.

Güneş sistemindeki altıncı en büyük ay olan Europa, kendi ay uydumuzdan sadece biraz daha küçük. Bazı bilim insanların, ayın yüzeyini oluşturan kalın buz kabuğunun altında tuzlu bir okyanus gizlediğine inanıyor. Bu inanç, Ganymede gibi Europa'nın da buzlu yüzeyinin altında yaşamı destekleyebileceği tartışmalarını sık sık ateşledi. Ne yazık ki, Europa'nın bu ilk Juno görüntüsü, bununla ilgili herhangi bir fikir vermiyor.

Europa Gelecekte Daha Detaylı İncelenecek

Ancak Europa'nın bu Juno görüntüleri, Europa'nın ekvatoruna yakın bir bölge olan Annwn Regio'yu güzel ayrıntılarla gösteriyor. Juno'nun şu anda tam olarak nerede olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız NASA'nın Güneş Sistemindeki Gözleri sitesine göz atabilirsiniz. Bu uygulama, şu anda yıldızlararası uzayda seyahat eden Voyager 1 dâhil olmak üzere çeşitli uzay araçlarını izlemenizi sağlıyor.

Europa'nın bu Juno görüntüleri, NASA ve diğer uzay ajanslarının Jovian ayı için planladığı gelecekteki görevler adına şüphesiz yardımcı olacak ve bazı ek gözlemlerle bilim insanları, ayın yüzeyi hakkında daha fazla ayrıntı tespit edebilirler.

Ne yazık ki Europa'nın bu Juno görüntüleri, uzay aracı saniyede yaklaşık 14,7 mil hızla ayın yanından geçtiği için çok hızlı bir uçuş esnasında yakalandı. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi uzay aracından bir dizi görüntü görmemiz olası değil.