NASA Mars'ın Bulutlu Manzarasını Paylaştı: İşte Harika Görüntüler

NASA'dan Mars'ın bulutlu manzarası ile ilgili paylaşım geldi. Kızıl Gezegen'in hemen üzerinde yer alan bulutlar hem siyah-beyaz hem de renkli olarak kaydedildi. Kartpostaldan çıkmış gibi görünen bu fotoğraflara hemen bakmalısınız.

NASA'nın Curiosity isimli gezgini, blog gönderisinde açıklandığı gibi, Mars'taki bulutların görüntülerini yakaladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, "Batan Güneş'ten gelen ışığı yayan, bazıları renklerle parıldayan buz kristalleriyle dolu ponponları görüyoruz" denildi.

NASA'dan Mars'ın bulutlu manzarasıyla ilgili açıklamalar

NASA'ya göre Mars'ta bulut görülmesi ince atmosferinden dolayı nadir bir durum, ancak genellikle yılın en soğuk zamanlarında ekvator bölgesinde oluşuyor. Bilim adamları geçen yıl -Dünya'ya göre iki yıl önce- bulutların beklenenden daha erken oluşmaya başladığını fark ettiler, bu yüzden Curiosity'i bu yıl için hazırladılar.

Curiosity, 2014'ten beri Gale Krateri'nin merkezi zirvesi olan 4,8 km yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanıyor. Misyonu, geçmiş mikrobiyal yaşam belirtileri için Kızıl Gezegen'i araştırmak üzerine kurulu. Curiosity, Mart ayı başlarında ise Mont Mercou'ya yaklaşmaya başlamıştı.

Curiosity tarafından yakalanan görüntüler sadece çarpıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda NASA'nın Curiosity ekibine yeni bilgiler de sağlıyor. İlk görüntülerdeki bulutlar, gezegen yüzeyinin yaklaşık 37 mil üzerinde uçuyor ve su buzundan oluşuyor. NASA, yüksek irtifadaki bulutların muhtemelen donmuş karbondioksit veya kuru buz içerdiğini söylüyor.

Curiosity, hem siyah beyaz hem de renkli görüntüler sağladı, ancak siyah beyaz fotoğraflar bulutların dalgalı ayrıntılarını daha net gösteriyor. Fakat gezicinin direk kamerasından çekilen ve gerçekten nefes kesici olan birden fazla görüntüyle bir araya getirilen renkli fotoğraflar da bulunuyor. NASA açıklamasında şunları söyledi:

"Gün batımından hemen sonra görüntülenen buz kristalleri, solan ışığı yakalayarak kararan gökyüzüne karşı parlıyormuş gibi görünüyor. "Noctilucent" (Latince'de "gece parlayan") bulutları olarak da bilinen bu alacakaranlık bulutları, kristallerle doldukça daha parlak hale gelir, Güneş'in gökyüzündeki konumu yüksekliklerinin altına düştükten sonra kararır. Bu, bilim adamlarının ne kadar yüksek olduklarını belirlemek için kullandıkları faydalı bir ipucu."

Curiosity ayrıca baştan sona pastel renklerle boyanmış gibi görünen “sedef” bulutların görüntülerini de yakaladı. Boulder'daki Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden atmosferik bir bilim adamı olan Mark Lemmon, bulutlarda ortaya çıkan renklere hayret ettiğini söyledi. “Mars'ta bir sürü renkle parlayan bir şey görmek gerçekten harika” ifadelerini kullandı.