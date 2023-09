NASA'nın Mars Helikopterinden Yeni Bir Rekor Daha!

Mars'ta yeni bir irtifa rekoru kırdıktan sadece bir hafta sonra, NASA'nın etkileyici Ingenuity helikopteri 60. uçuşunda 17.9 mph (saniyede 8 metre) hıza ulaşarak daha önce hiç olmadığı kadar hızlı uçtu. Bir önceki rekor bu yılın başlarında yapılan bir uçuşta 15 mph (6.5 m/s) idi.

Ingenuity ayrıca Mars yüzeyindeki en hızlı uçuşu sırasında 53 feet (16 metre) yükseklikte 133 saniyede 1,116 feet (340 metre) yol kat etti.

Ingenuity görevini yürüten NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, uçuş rekoruyla ilgili haberi Salı günü sosyal medyada paylaştı.

60 flights – and another new record!



