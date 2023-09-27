NASA'nın Mars Helikopterinden Yeni Bir Rekor Daha!

Mars'ta yeni bir irtifa rekoru kırdıktan sadece bir hafta sonra, NASA'nın etkileyici Ingenuity helikopteri 60. uçuşunda 17.9 mph (saniyede 8 metre) hıza ulaşarak daha önce hiç olmadığı kadar hızlı uçtu. Bir önceki rekor bu yılın başlarında yapılan bir uçuşta 15 mph (6.5 m/s) idi.

Ingenuity ayrıca Mars yüzeyindeki en hızlı uçuşu sırasında 53 feet (16 metre) yükseklikte 133 saniyede 1,116 feet (340 metre) yol kat etti.

Ingenuity görevini yürüten NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, uçuş rekoruyla ilgili haberi Salı günü sosyal medyada paylaştı.

Ingenuity Helikopterinin Başarısı NASA'nın Yüzünü Güldürüyor

60 flights – and another new record!



Ingenuity completed is Flight 60, breaking a groundspeed record by hitting ~17.9 mph (8 m/s). The mighty #MarsHelicopter covered 1,116 ft (340 m) in 133 seconds at an altitude of 53 ft (16 m). https://t.co/7DMHj9LkNX pic.twitter.com/f3LqrRtqRE — NASA JPL (@NASAJPL) September 26, 2023

Ingenuity helikopterinin sınırlarını zorlamaya çalışan JPL ekibi için harika bir ay oldu. Sadece bir hafta önce 4 kiloluk, 19 inç uzunluğundaki helikopter 20 metre yüksekliğe ulaşarak bir önceki rekorunu 6 metre geçerek yeni bir rekor kırmıştı.

Bu helikopter, Mars'ın süper ince atmosferini idare etmede o kadar becerikli olduğunu kanıtladı ki, Ingenuity tarafından yakalanan havadan görüntüler, Perseverance ekibi tarafından, eski mikrobik yaşamın kanıtlarını aramak için ilgi çekici yerler arasında hareket ederken güvenli ve verimli rotalar planlamak için kullanıldı. Uçan makinenin böylesine eşsiz bir perspektiften elde ettiği görüntüler, gelecekte uzak gezegene yapılacak mürettebatlı görevler için de faydalı olacak.

Ingenuity'nin başarısı, NASA'nın gelecekte Mars'a ve belki de çok daha ötesindeki diğer gök cisimlerine yapılacak görevler için daha gelişmiş tasarımlar inşa edeceği anlamına geliyor.

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