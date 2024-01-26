NASA'nın Mars Helikopterinden Üzücü Gelişme: Bir Daha Uçamayacak!

Mars arazisinde yaklaşık üç yıl uçtuktan sonra Ingenuity helikopteri nihayet görevine son verdi. NASA, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ingenuity'nin en son inişi sırasında bir kanadının hasar gördüğünü ve başka bir uçuş daha yapamayacağını duyurdu.

NASA, Ingenuity'nin 18 Ocak'ta gerçekleşen son uçuşunun (Mars'taki 72. uçuşu) görüntülerinin, rotor kanatlarından bir veya daha fazlasının hasar gördüğünü ve helikopterin artık uçamayacağını ortaya koyduğunu açıkladı.

Ingenuity'nin Bu Zamana Kadarki Yolculuğu Nasıl Geçti?

NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Başka bir gezegendeki ilk hava aracı olan Ingenuity'nin tarihi yolculuğu sona erdi. Bu olağanüstü helikopter hayal ettiğimizden daha yükseğe ve daha uzağa uçtu ve NASA'nın en iyi yaptığımız şeyi yapmasına yardımcı oldu. Bizlere imkânsızı mümkün kıldı." dedi.

Ingenuity, Şubat 2021'de Perseverance keşif aracıyla birlikte Mars'a fırlatılmıştı. 19 Nisan 2021'de 19 inç boyunda, 4 kiloluk helikopter, başka bir gezegenin yüzeyinden havalanan ilk motorlu hava aracı olmuştu.

Başlangıçta 30 gün boyunca sadece beş test uçuşu gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olan bu küçük rotorlu araç için oldukça zorlu bir yolculuk geçti. Ingenuity o günden bugüne 72 uçuşu tamamlayarak ve planlanandan 14 kat daha uzağa uçarak tüm beklentileri aştı. Toplam uçuş süresi ise iki saati buldu.

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