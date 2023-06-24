NASA'nın MAVEN Uzay Aracı Mars'ın Yeni Fotoğraflarını Çekti!

NASA'nın Mars kaşifi MAVEN, Dünya'nın komşu gezegenini büyüleyici ayrıntılarla görüntüleyerek Mars'ın Güneş etrafındaki yörüngesinde değişen mevsimleri gözler önüne serdi.

MAVEN, gezegeni ultraviyole ışıkta (görünür ışıktan daha kısa dalga boylarına sahip) görüntülüyor. Uzay aracı, Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) enstrümanını kullanarak 2022 ve 2023 yıllarında, gezegen eliptik yörüngesinin zıt uçlarına yakınken Mars'ın küresel görüntülerini çekti. NASA Perşembe günü Mars'ın güney ve kuzey yarım kürelerini yeni ve güzel tonlarda gösteren iki görüntü yayınladı.

Mars'ın Yaz Mevsiminde Çekilen Görüntüsü

İlk görüntü Temmuz 2022'de Mars'ın güney yarımküresinin yaz mevsiminde çekildi. Mars'ın Güneş etrafındaki yörüngesi Dünya'ya kıyasla kabaca iki kat daha uzun sürüyor, dolayısıyla kızıl gezegende mevsimler Dünya'dakinin yaklaşık iki katı kadar sürüyor.

Mars'ın bu görüntüsünde, gezegenin en derin kraterlerinden biri (Argyre Havzası olarak bilinir) sol altta soluk pembe bir tonda, atmosferik bir pusla kaplı olarak görünüyor. Görüntünün sol üst kısmında Valles Marineris'in derin kanyonları yer alırken, yaz sıcaklığından dolayı küçülen güney kutup buz örtüsü görüntünün alt kısmında beyaz renkte görülebiliyor.

Mars'ın Kış Mevsiminde Çekilen Görüntüsü

Mars'ın ikinci görüntüsü Ocak 2023'te, gezegen Güneş yörüngesindeki en uzak noktasındayken çekildi.

MAVEN, Mars'ın kuzey yarımküresinin çarpıcı bir görüntüsünü sunuyor ve burada gezegenin sert kış mevsimi, gezegenin ozonunun bu görüntüde canlı bir eflatun olarak gösterilen üst kısımda birikmesine neden oluyor. Ozon, kuzey ilkbaharında gezegenin atmosferindeki su buharı ile tepkimeye girerek yok oluyor ve kış boyunca daha düşük irtifalarla sınırlı kalıyor.

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