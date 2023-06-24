NASA, Mars'tan Topladığı Örnekleri Ne Zaman Getirecek?

Mars yüzeyinden örnekler getirerek bilim insanlarına Mars kayalarını yakından inceleme şansı verecek olan görevin daha önce 2030'ların başında gerçekleşmesi beklenirken, yeni raporlar Mars Örnek Dönüşü görevinin ileride bazı büyük gecikmeler görebileceğini gösteriyor.

JPL daha önce hiç bu büyüklükte bir iniş aracı inşa etmedi ve örnek geri dönüş görevi önümüzdeki on yıl boyunca büyük bir öncelik olsa da JPL'nin öncülük etmesine yardımcı olduğu başka uzay görevleri de var.

NASA Tüm Odağını Europa Clipper'a Çevirmiş Durumda

Ars Technica'nın bildirdiğine göre JPL iş gücü Europa Clipper üzerinde oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor ve bu çalışma 2024'ün büyük bir bölümünde de devam edecek. Bu nedenle NASA'nın hâlâ devasa iniş aracını inşa etmesi gerektiğinden, gecikmelere yol açabilecek Mars Örnek Dönüşü görevine destek olması için sağlayacağı pek fazla ekibi yok gibi görünüyor.

NASA'nın örnek geri dönüşü için bazı sponsorluk anlaşmaları düşündüğü de iddia ediliyor olsa da bu konuda acele etmeyeceği ve en doğru zamanı bekleyeceği şimdilik en net ihtimal.

Mars'tan getirilecek olan örnekler, hem uzay çalışmaları hem de insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.