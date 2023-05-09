NASA'dan Devasa Robotik Yılan: Satürn'ün Uydusunu Keşfedecek!

2023'ün en büyük uzay görevlerinden bazıları bize Güneş sistemimizin gezegenleri hakkında daha fazla şey öğretecek ancak NASA'nın elinde, beklediğimizden çok daha fazla şey var. Pek çok kişinin heyecan duyduğu bir görevde NASA yapımı robotik bir yılan, Satürn'ün uydularından birinde yaşam belirtisi aramak üzere sürünerek ilerleyecek.

Bu yılanın adı Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) ve adından da anlaşıldığı gibi Enceladus'un okyanus dünyasından esinlenen arazisine uyum sağlarken farklı arazi türlerinden geçebilen uzun bir robotik yılan. Bu uydunun buzlu kabuğunun altında sıvı bir okyanus içerdiğine inanılıyor ve EELS gökbilimcilerin bu tür raporları kanıtlamasına yardımcı olabilir.

Devasa robotik yılan NASA'nın JPL robotik laboratuvarı tarafından tasarlandı ve birden fazla ancak aynı segmentlerden oluşan kendinden motorlu bir robot olarak dikkat çekiyor. Bu segmentler, çeşitli elektronik aksamlara güç verecek ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak hem tahrik motorları hem de çalıştırma mekanizmaları içeriyor.

NASA'nın Devasa Robotik Yılanı Nasıl Çalışacak?

Bu hareketlilik sistemi, robotun Enceladus'un yüzeyini oluşturduğuna inanılan araziyi keşfetmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Tasarlanma şekli, sadece üstteki buzlu kabuğu geçmesine değil, aynı zamanda kabuğun altında bulunduğuna inanılan gizli okyanusu aramak için yüzeyin altında daha derinlere inmesine de izin verecek.

Keşif aracının arkasındaki mühendisler, hareketlerini mümkün kılacak çoklu segmentleri içeren bir prototip oluşturdular bile.

EELS'in Mars gibi diğer gezegenlerde de yüzeyin altını ve hatta yüzeyini keşfetmeye yardımcı olmak için kullanılması da mümkün. Özellikle bilim insanlarının Mars'taki su kanıtlarının kum tepelerinin altında saklı olabileceğine inandıkları düşünülürse, bu durum Mars'ta yaşam arayışını çok daha kolay hâle getirebilir.