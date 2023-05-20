Mars'ta Su Bulunduğu İddia Edilen Krater Görüntülendi!

NASA'nın Perseverance keşif aracı Şubat 2021'den bu yana Mars'ın kayalık ve ıssız yüzeyini araştırıyor. Bu süre zarfında keşif aracı Mars'ta yaşam belirtisi olup olmadığını araştırdı ancak bir sonuç elde edemedi. Toprak ve kaya örneklerini Dünya'ya geri göndermek için Mars örneğiyle geri dönüş görevini beklerken, Perseverance Belva Krateri gibi ikonik yerlerin görüntülerini yakalamaya devam ediyor.

Yeni görüntüler, bir zamanlar Kızıl Gezegen'in yüzeyinde suya ev sahipliği yapmış olabileceğine inanılan büyük krateri gözler önüne seriyor. Bu en yeni görüntü aslında kraterin devasa panoramik görüntüsünü oluşturmak üzere bir araya getirilmiş 152 görüntüden oluşan bir mozaik. NASA, Perseverance'ın havzanın görüntülerini 22 Nisan'da kraterin kenarının batısında park halindeyken çektiğini söylüyor.

Belva Krateri'nin Görüntüsü

Görüntü sadece Mars'ta su olduğuna inanılan bölgeyi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda açıkta kalan ana kayanın birden fazla yerini de sergiliyor. Perseverance keşif aracının arkasındaki ekip, Belva Krateri'nin bu görüntülerinin gezegenin bu kısmının eskiden nasıl olduğuna dair iyi bir gösterge olduğuna inanıyor.

Yaygın kanı, kraterin bir zamanlar burada çoktan kurumuş olan bir nehir yataklarını sergilediği yönündedir ancak bu antik nehir, bilim insanlarının bir zamanlar Perseverance'ın son birkaç aydır derinlemesine incelediği Jezero Krateri'ni doldurduğuna inandığı göle su taşımış olabilir.

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