NASA+'da Yayınlanacak İlk İçerikler Açıklandı: Fragmanlar Yayınlandı!

NASA yakında yayın hayatına başlayacak yeni kanalına gelecek içeriklerle ilgili fragmanlar yayınladı.

NASA'nın 8 Kasım'da yayın hayatına başlayacağı ücretsiz kanalı, uzay ajansının web sitesi ve uygulamasının daha geniş çapta yenilemesinin bir parçası olup, yeni görünüm ve yeni içerikleriyle uzay tutkunlarını ekranlara kilitlemeyi amaçlıyor.

Son günlerde kanalda yayınlanacak bazı yeni dizilerin kısa önizlemelerini yayınlayan şirket şimdi gelecek içerikleri kapsayan fragmanlar yayınladı.

NASA+ İçerikleri

Space Out

Space Out, izleyicileri "rahatlatıcı müzik ve Mars yüzeyinden Uranya gün batımına kadar evrenin ultra yüksek çözünürlüklü görselleri eşliğinde uzaya çıkmaya" teşvik eden çarpıcı görüntüler vaat ediyor.

Other Worlds

Other Worlds, geçen yılın ortalarından bu yana uzayın derinliklerinden inanılmaz görüntüler gönderen James Webb Uzay Teleskobu'nun çalışmaları hakkında düzenli güncellemeler sunmayı amaçlıyor.

NASA Explorers

NASA Explorers, kısa bir süre önce Bennu asteroidinden topladığı bir asteroid örneğiyle uzayın derinliklerinden dönen OSIRIS-REx misyonunun hikâyesini ele alacak.

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