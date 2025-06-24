Kimse Beklemiyordu: NASA'nın 60 Yıl Önce Bozulan Uydusu Sessizliğini Bozdu!

NASA’nın Ocak 1964’te uzaya gönderdiği Relay-2 uydusu, birkaç yıl aktif kaldıktan sonra her iki vericisinin de arızalanmasıyla tamamen sessizliğe büründü. Onlarca yıl boyunca tek bir sinyal bile alınamayan uydu, adeta unutulmuştu. Ta ki aradan geçen 60 yılın ardından aniden Dünya’ya gizemli bir sinyal gönderene kadar.

Relay-2, 30 Nanosaniye Süren Güçlü Bir Radyo Patlaması Gönderdi

Geçtiğimiz yıl Avustralya’daki bilim insanları, gökyüzünü tararken olağanüstü güçlü ve kısa süreli bir elektromanyetik sinyal tespit etti. Bu o kadar yoğundu ki o anda gökyüzünden gelen tüm diğer sinyalleri adeta susturdu.

İlk başta sinyalin uzak bir galaksiden ya da bilinmeyen bir gök cisminden geldiği sanıldı. Ancak detaylı analizler sonucunda bu şaşırtıcı sinyalin kaynağının yıllardır sessiz olan Relay-2 uydusu olduğu ortaya çıktı.

Genellikle uzayın derinliklerinden gelen radyo patlamaları sadece birkaç milisaniye sürer. Ancak bu kısa süre içinde bir galaksinin yaydığı kadar enerji ortaya çıkarabilirler. Haziran 2024’te tespit edilen Relay-2 kaynaklı patlama ise bu tür olaylardan farklıydı. Çünkü patlama, uydunun tam da Dünya'nın üzerinden geçtiği ana denk geldi ve olağanüstü netlikte kaydedildi.

Relay-2, Neden Yıllar Sonra Sinyal Gönderdi?

Araştırmacılara göre Relay-2'nin bu ani sinyali göndermesinin arkasında olası birkaç neden var. Bunlardan ilki uydunun onlarca yıl boyunca yörüngede dolanırken statik elektrik biriktirmiş olması ve bu birikimin aniden boşalarak güçlü bir radyo patlamasına yol açması.

Bir diğer olasılık ise uydunun küçük bir mikrometeorit ya da uzaydaki başka bir parçayla çarpışması. Bu tür bir çarpışma, kısa süreliğine plazma oluşturarak benzer bir enerji salınımına neden olmuş olabilir.

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