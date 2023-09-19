NASA Sondası, Güneş Fırtınasını Kanlı Canlı Kayda Aldı!

NASA'nın Parker Güneş Sondası kısa süre önce güçlü bir Güneş fırtınasıyla karşılaştı ve olayın çarpıcı görüntülerini sağladı.

Uzay aracının yakın çekim gözlemleri, Güneş patlamasının Güneş sisteminin oluşumundan kalan uzay tozu kalıntılarını emdiğini ortaya koydu.

5 Eylül'de NASA'nın Parker Güneş Sondası, şimdiye kadar görüntülenmiş en yoğun koronal kütle atımlarından (CME) birine göğüs gererek bilim insanlarına değerli bir veri kaynağı sundu.

Parker Güneş Sondası'nın Kaydettiği Güneş Fırtınası Görüntüleri

Another first! Our Parker Solar Probe flew through an eruption from the Sun, and saw it “vacuuming up” space dust left over from the formation of the solar system. It's giving @NASASun scientists a better look at space weather and its potential effects on Earth.… pic.twitter.com/AcwLXOlI6m — NASA (@NASA) September 18, 2023

CME'ler Güneş'in koronasından gelen devasa enerji patlamalarıdır ve uyduları, navigasyon sistemlerini ve hatta Dünya'nın elektrik şebekelerini bozma potansiyeline sahiptir.

CME'lerin gezegenler arası tozla nasıl etkileşime girdiğini anlamak, Dünya'ya doğru hızlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak etkilerinin tahminini iyileştirebilir. Parker Güneş Sondası'ndan gelen bu görüntüler, uzaktan bakıldığında zor bir görev olan bir CME'yi takip eden toz dinamiklerini incelemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.

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