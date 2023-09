NASA Sondası, Güneş Fırtınasını Kanlı Canlı Kayda Aldı!

NASA'nın Parker Güneş Sondası kısa süre önce güçlü bir Güneş fırtınasıyla karşılaştı ve olayın çarpıcı görüntülerini sağladı.

Uzay aracının yakın çekim gözlemleri, Güneş patlamasının Güneş sisteminin oluşumundan kalan uzay tozu kalıntılarını emdiğini ortaya koydu.

5 Eylül'de NASA'nın Parker Güneş Sondası, şimdiye kadar görüntülenmiş en yoğun koronal kütle atımlarından (CME) birine göğüs gererek bilim insanlarına değerli bir veri kaynağı sundu.

Another first! Our Parker Solar Probe flew through an eruption from the Sun, and saw it “vacuuming up” space dust left over from the formation of the solar system. It's giving @NASASun scientists a better look at space weather and its potential effects on Earth.… pic.twitter.com/AcwLXOlI6m