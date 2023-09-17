NASA'nın Ay'da Terk Ettiği Uzay Aracı Depreme Yol Açıyor!

Bilim insanları, Ay yüzeyinde terk edilmiş Apollo 17 hakkında çarpıcı bir çalışma yaptı. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Francesco Civilini liderliğinde yapılan araştırmada yapay zekâ kullanıldı.

Çalışmanın sonucunda Apollo 17 uzay aracının Ay yüzeyinde "Ay depremleri" diye bilinen küçük sarsıntılara neden olduğu tespit edildi.

Ani Termal Ay Depremi!

Apollo 17 astronotları Ay yüzeyine sismometreler yerleştirmişti. Ekim 1976’dan Mayıs 1977’ye kadar veri kaydeden sismometreler yeni bir gelişme kaydetti.

O zamandan beri "Derin, sığ, termal ve göktaşı çarpmalarından kaynaklanan" dört tür ay depremi kaydeden cihazlarda önemli bir şey tespit edildi.

Araştırmacılar, verilerde termal depremlerle bağlantısı olmayan, yalnızca sabah meydana gelen yeni sarsıntılar buldu. Bu sarsıntıların güneş tarafından ısıtıldıkça her sabah genişleyen ve titreşen Apollo 17'nin Ay’a iniş üssünden geldiği tespit edildi.

"Ani Termal Ay Depremi" olarak adlandırılan bu yeni sarsıntılar, uzay aracının ısınması ve soğumasından kaynaklanıyor.

Modern teknikler kullanılarak analiz edilen veriler sonucunda, sarsıntıların aniden ortaya çıkan termal Ay depremlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Tespit edilen bu deprem türü her ne kadar doğal bir şekilde gelişmemiş olsa da Ay’ın gelecekteki gelişimi için önemli bir kaynak olarak nitelendiriliyor.

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