NASA’nın Uzayın Derinliklerine Gönderdiği Uzay Aracı Voyager 1, Ölümden Döndü

Nasa’nın uzay aracı Voyager 1, Aralık 2023'te teknik bir sorunun ardından iletişim kaybı yaşadı ve Mart ayında yeniden bağlandı. NASA sorunun bir bellek sorunu olduğunu belirledi ve Nisan ayında uzay aracı iki araçtan veri göndermeye başladı.

19 Mayıs'ta ise dört cihazdan da veri göndererek arızadan bu yana ilk bilimsel veri aktarımını gerçekleştirdi.

Mühendislerin Hem Enerji Hem de Isıyla İlgili Endişeleri Var

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi dün yaptığı açıklamada Voyager 1'in dört bilim aracınında veri aktarmaya başladığını duyurmasının yanında, normale dönen sondanın temizliğe ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Voyager projesinin bilimsel sorumlusu Linda Spilker dün yaptığı açıklamada "Bu, yıldızlararası ortamdaki bir uzay aracına yapılan ilk uçuş yazılımı güncellemesi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 1977'de fırlatılan Voyager 1 ve 2 uzay araçları, Voyager 1'in 24 milyar km, Voyager 2'nin ise Dünya'dan en az 20 milyar km uzakta olduğu yıldızlararası ortama giren ilk uzay araçları olduğunu belirtti.

47 yıldır uzayda yolculuk yapan Voyager 1 ve 2 uzay araçlarının, yakıtlarının bitmesi ihtimaline karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Spilker, uzay araçlarının ısıtıcıları gibi hayati olmayan sistemleri kapatarak yakıt tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.

NASA, Voyager 1 ve 2 uzay araçlarının 2027'ye kadar görevlerine devam etmesini ve 50. yıldönümlerini kutlamalarını istiyor. Mühendisler ise, bu hedefe ulaşmak için uzay araçlarının kalan enerjisini ve ısılarını dikkatli bir şekilde yönetmeyi planlıyor.