NASA, Uzay Aracında Tespit Edilen Çatlağa Rağmen Astronotları Fırlatma Kararı Aldı!

Geçtiğimiz hafta sonu, üç NASA astronotu ve bir Roscosmos kozmonotu, SpaceX Dragon uzay aracıyla Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Bu, içerisinde sekizinci mürettebat rotasyon görevini barındıran özel bir misyondur.

Ancak, yer kontrolü, Crew Dragon'un kapağında gerçekleşen küçük bir çatlak durumunu geri sayım sırasında tespit etti. Bu durum, önceden yaşanan zorlukları hatırlatarak, Dragon kapsülünün ne kadar deneyimli olduğunu vurgulayan dikkate değer bir tespit oldu.

Mürettebat Ne Zaman Geri Dönecek?

Şans eseri, SpaceX'in görev kontrol ekibi çatlağı detaylı bir şekilde inceledi ve yakın bir tehlikenin olmadığına karar verdi. Görev kontrol ekibinin bir üyesi, gemiye binmiş ve sabırla bekleyen mürettebat üyelerine, "Sorunu anladığımızdan ve tüm görevi güvenli bir şekilde uçurabileceğimizden eminiz" açıklamasını yaptı.

Yepyeni Falcon 9 roketinin başarılı desteğiyle yörüngeye fırlatılan ekip, Salı sabahı erken saatlerde güvenli bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Umarız bu önemli keşif, mürettebatın güvenli bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasını sağlayacak şekilde sorunsuz bir çözümle sonuçlanmıştır. Gelecek hafta, Endurance adlı farklı bir Crew Dragon kapsülü, üçüncü görevini tamamlayarak dört mürettebat üyesini güvenli bir şekilde geri getirecek.