Resmen Uzayda Yaşlandılar... Mahsur Kalan Astronotlar Nihayet Kurtarılıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dokuz aydır mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, nihayet Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Bu ikili, Boeing'in Starliner uzay aracının ilk insanlı test uçuşuyla Haziran 2024'te ISS'ye gitmişti. Ancak uzay aracındaki itki sistemi sorunları nedeniyle Starliner güvenli bir dönüş yapamayacak hale geldi. Görevin yalnızca birkaç gün sürmesi gerekiyordu. Sonra teknik aksaklıklar baş gösterdi.

Astronotlar neredeyse bir yıldır uzayda. Çektikleri çile şimdi nihayet son buluyor.

Rekor Rusya'da: Polyakov, 437 Gün Uzayda Kalmıştı

Normalde ISS'deki görevler yaklaşık altı ay sürerken, Wilmore ve Williams'ın beklenmedik şekilde dokuz ay boyunca uzayda kalması internette büyük ses getirmişti. Daha önce NASA astronotu Frank Rubio 2023 yılında ISS'de 371 gün kalmıştı ve bu bir rekor olarak ABD tarihine geçti.

Dünya rekoru ise Rusya'dan gelmişti: Rus kozmonot Valeri Polyakov'a, Mir Uzay İstasyonu'nda tam 437 gün geçirdi.

Ama NASA astronotlarının durumu tamamen beklenmedik olduğundan sosyal medyada çok konuşulmuştu. NASA ekibi, mahsur kalan astronotları için kişisel bakım ürünleri ve ekstra kıyafetler göndermek durumunda kaldı.

Fotoğraf: Butch Wilmore ve Suni Williams'ı kurtaracak SpaceX ekibi.

NASA'lı Astronotları Kurtaracaklar

NASA'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için planlanan iniş tarihi öne çekildi ve dönüş, Florida kıyılarında Salı günü yerel saatle 17:57'de gerçekleşecek. Dönüşlerini ünlü milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketi üstlenecek. Uzaya bir Crew Dragon kapsülü gönderecek ve mahsur kalan astronotların gezegene dönüşü sağlanacak.