NASA ve SpaceX'ten Dev Anlaşma: Uluslararası Uzay İstasyonu Yörüngeden Çıkıyor!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yörüngeden çıkarmak için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e 843 milyon dolarlık bir sözleşme verdi. Bu yeni görev, ISS'in operasyonel ömrünün sona erdiği birkaç yıl içinde gerçekleşecek ve NASA, görevin denetimini sürdürecek.

NASA ve SpaceX'in Yeni Görevi

1998 yılında fırlatılan ISS'in 2030 yılına kadar yörüngeden çıkarılması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya, Kanada ve Rusya'nın uzay ajansları tarafından işletilen istasyon, 2000 yılından beri astronot ekipleri tarafından sürekli olarak kullanılıyor.

Tüm katılımcı ülkeler 2030'a kadar ISS'i işletmeyi taahhüt etmişken, Rusya sadece 2028'e kadar katılımını sürdürme sözü verdi.

NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü başkan yardımcısı Ken Bowersox, "Yörüngesel laboratuvar, bilim, keşif ve uzaydaki iş birlikleri için bir plan olarak kalmaya devam ediyor" dedi.

Bu sözleşme, 2002 yılında Elon Musk tarafından yeni uzay sınırlarını keşfetmek amacıyla kurulan ve California, Hawthorne merkezli bir roket üreticisi olan SpaceX'in teknolojik yeteneklerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

NASA'nın SpaceX ile yaptığı bu anlaşma, uzay araştırmalarında özel sektörün rolünün artmasının bir başka örneği olarak dikkat çekiyor. ISS'in yörüngeden güvenli bir şekilde çıkarılması için yapılacak bu görev, uluslararası iş birliğinin ve teknolojik ilerlemenin bir sembolü olarak tarihe geçecek.