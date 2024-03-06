NASA'dan Duyuru: Yeni Astronot Adaylarını Bekliyorlar

NASA, yeni potansiyel Mars astronotları için çağrı yapıyor. Salı günü bir sonraki astronot sınıfını aradıklarını ve adayların seçim sürecini başarıyla tamamladığı takdirde Mars'a giden uzay gemisinde yer alacaklarını duyurdu. Hatta Mars öncesi Ay'a uğranacağı da söyleniyor.

Mars öncesi Ay'a uğranacağı da söyleniyor.

Kuruluş, başvuru sahiplerine çağrıda bulunan bir web sayfasında şöyle dedi:

''NASA astronotları altmış yıldan fazla bir süredir uzaya seyahat ediyor ve 2000 yılından bu yana sürekli olarak orada yaşıyor. Şimdi NASA'nın Artemis programı, ilk kadını ve bir sonraki erkeği aya indirmeye hazırlanıyor. Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üzerindeki Orion uzay aracıaya ve sonunda Mars'a yapılacak görevler için insanları uzaya daha önce gittiklerinden daha uzağa taşıyacak.''

Astronot Sınıfına Katılmak İçin Gerekli Şartlar

ABD vatandaşı olmak.

Akredite bir kurumdan mühendislik, biyoloji bilimi, fizik bilimi, bilgisayar bilimi veya matematik dahil olmak üzere STEM alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Derecenin tamamlanmasından sonra elde edilen en az üç yıllık ilgili mesleki deneyime sahip olmak. (veya pilotlar için en az 850 saatin yüksek performanslı jet uçaklarında olmak üzere 1.000 Sorumlu Pilot saati)

Doktorları için, ihtisas süresi deneyime sayılabilir. Bunun Haziran 2025'e kadar tamamlanması gerekiyor.

NASA uzun süreli uçuş astronot fiziki sınavını başarıyla tamamlayabilmek.

Yüksek lisans derecesi gereksinimi şu şekilde de karşılanabilir:

İlgili bir bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanında doktora programına yönelik iki yıllık çalışma.

Tıp Doktoru, Osteopatik Tıp veya ilgili tıp diplomasını tamamlamış olmak.

Ulusal düzeyde tanınan bir test pilotu okul programının tamamlanması (veya Haziran 2025'e kadar tamamlanmasıyla sonuçlanacak mevcut kayıt).

Bunlar dışında adayların takım çalışması ve iletişim becerilerine sahip olmaları da bekleniyor.

Son Seçimler Nasıl Yapılıyor?

Öncelikle NASA, gelecek vaat eden adayları Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'ne görüşmeye davet ediyor. Adayların neredeyse yarısı ikinci görüşmeler için tekrar davet ediliyor ve bu gruptan NASA'nın yeni astronot adayları seçiliyor. NASA, adayların önümüzdeki iki yılı uzay yürüyüşü, uzay istasyonunu işletmek, T-38 jet uçaklarını uçurmak ve robotik kolu kontrol etmek gibi temel astronot becerilerini öğrenerek geçireceğini söylüyor.

NASA'nın başvuru çağrısı, iki yıllık temel eğitimden yeni çıkan en son astronot grubunu memnuniyetle karşıladığı gün geldi. 2021 sınıfında 10 NASA adayının yanı sıra, NASA adaylarıyla birlikte eğitim gören Muhammed Bin Rashid Uzay Merkezi'nden iki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adayı da yer alıyor.

Yeni işgöçerlerin çoğu Uluslararası Uzay İstasyonu'na, Ay'a ve hatta muhtemelen Mars'a seyahat etmeyi bekleyebilir.