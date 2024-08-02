'Basketbol Hayranlarına Müjde: NBA 2K25 İçin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı!

2K Sports, her yıl piyasaya sürdüğü NBA 2K serisinin en yeni oyunu NBA 2K25 için ilk resmi oynanış videosunu YouTube'da yayımladı. Oyun ile ilgili önemli detayları gün yüzüne çıkaran video, 2K25'in daha gerçekçi bir atmosfere sahip olacağını işaret ediyor. İşte detaylar...

NBA 2K25, Bugüne Kadarki En Gerçekçi Basketbol Oyunu Olacak!

2K tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilk oynanış fragmanı ile beraber yeni NBA 2K25'in ilk resmi görüntüleri de ortaya çıktı. Firma, paylaştığı videoda 'daha gerçekçi grafik ve atmosfer' iddialarına yanıt verdi. Fragmanda, yeni ProPlay teknolojisi ile tekrardan geliştirilen oyunun daha dinamik bir hal aldığını ve animasyonların çok daha gerçekçi bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Zira, NBA 2K25'e gerçek NBA görüntülerinden alınan 9.000 yeni ProPLAY animasyonu eklendi ve gerçek NBA anları neredeyse kusursuz bir şekilde oyuna entegre edildi.

Paylaşılan ilk oynanış videosunda ProPlay teknolojisi ile birlikte yeni dribble oyun motorunun da altı çiziliyor. NBA 2K25, yenilenmiş oyun motoru sayesinde gerçek NBA görüntülerinden dinamik hareketler üreterek yeni ve daha gerçekçi bir oynanış hissi vadediyor. Bununla beraber, videoda Yapay zeka oynanışı, Saha Aralığı, Hücum, Savunma, Koçluk ve Yapay Zeka Zorluğu alanlarında gerçekleştirilen yenilikleri de farketmek mümkün.

Daha öncesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre, NBA 2K25 Standart Edition 2.900 TL fiyat etiketine sahipken NBA 2K25 All-Star Edition 3.600 TL karşılığında satışa sunulacak. NBA 2K25 Hall of Fame Edition ise tam tamına 5.399 TL'lik bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Baksetbolseverlerin merakla beklediği oyun, 6 Eylül tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Switch platformları için piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni NBA 2K25, dudak uçuklatan fiyatını hakedebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...