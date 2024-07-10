NBA 2K25 Tanıtıldı: Fiyatı Dudak Uçuklatacak Cinsten!

2K, her yıl piyasaya sürdüğü NBA 2K serisinin en yeni oyunu için ilk detayları açıkladı. Oyunun detaylarının yanı sıra fiyatı da dudak uçuklatıcak cinsten.

NBA 2K25, hangi sürümü seçtiğinize bağlı olarak dört farklı kapakta üç ayrı kapak sporcusu içerecek. Kapak resminin açıklanmasının yanı sıra, 2K ilk ekran görüntülerini ve oyuncuların bekleyebileceği yükseltmelerle ilgili ayrıntıları da verdi.

NBA 2K25 Kapaklarında Kimler Olacak?

Kapak yıldızı kadrosunun başını Boston Celtics oyuncusu Jayson Tatum çekiyor. 26 yaşındaki Tatum beş kez All-Star oldu, 2020 Olimpiyat Oyunlarında Altın Madalya kazandı ve 2024 Olimpiyat Oyunları için ABD Erkek Milli Takımının bir parçası olacak.

NBA 2K25 WNBA Edition'ı satın alanlar ise Las Vegas Aces forveti A'ja Wilson'ı kapaklarında görecekler. Wilson, Aces ile arka arkaya şampiyonluklar yaşadı, 2023 Şampiyonasında MVP ödülünü kazandı ve iki kez WNBA MVP'si ve altı kez All-Star seçildi. Wilson ayrıca 2020 Olimpiyat Oyunlarında Altın Madalya kazandı ve 2024 Olimpiyat Oyunlarında ABD'yi tekrar temsil edecek.

NBA 2K25'in son kapak sporcusu, yakın zamanda Hall of Fame'e seçilen, sekiz kez NBA All-Star seçilen ve efsanevi 2000 NBA Smaç Yarışması'nı kazanan Vince Carter.

NBA 2K25'de Yenilikler Neler?

Bu yılki serinin yeni oyunu, yeni güncellemeler ve yeni MyTeam modları ile MyCareer modunun geri dönüşüne işaret ediyor.

PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'deki (uyumlu özelliklere sahip olanlar için) yeni nesil sürümler için oyuncular MyNBA'de altıncı sezona ve daha kompakt ve etkileşimli bir şehire sahip olacaklar.

NBA 2K25 Fiyatı

NBA 2K25'te en dikkat çekici nokta da ne yazık ki fiyatında. Şimdilik oyun PC tarafında ön siparişe açılmamış olsa da PlayStation Store tarafında ön sipariş verilebilir durumda.

NBA 2K25 Standart Edition, 2.900 TL fiyat etiketine sahipken NBA 2K25 All-Star Edition 3.600 TL fiyat etiketine sahip. En dikkat çeken fiyat ise NBA 2K25 Hall of Fame Edition'da. Oyunun en büyük paketi olan bu paket tam 5.399 TL'lik fiyata satılıyor.

NBA 2K25 Çıkış Tarihi

NBA 2K25, 6 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Switch için piyasaya sürülecek.

Peki sizin NBA 2K25'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.