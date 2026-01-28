Bomba NBA 2K Özelliği EA Sports FC'ye Geliyor: Marka Tescillendi
EA Sports FC 27, açık dünya modu ile gelmeye hazırlanıyor. Yeni marka tescili, oyuncular arasında heyecan yarattı. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- EA Sports FC 27 için geçtiğimiz günlerde yapılan marka tescili ile açık dünya modu yeniden gündeme geldi.
- Oyuncular için sosyal bir merkez olacak bu mod, pek çok farklı aktivite sunacak.
- Devasa bir harita ile gelecek olan mod, Districts adı verilen keşfedilebilir alanlar da içerecek.
Bildiğiniz gibi Electronic Arts, bir süredir EA Sports FC 27 için önemli hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde sızdırılan görüntüler ile açık dünya oynanış deneyimi gün yüzüne çıkmıştı. Yakın bir zaman önce yaşanan gelişmeye bakılırsa, marka tescili de yapılmış. Serinin yeni oyunu bomba NBA 2K özelliği ile geliyor.
EA Sports FC 27, Açık Dünya Modu ile Farklı Bir Deneyim Sunmaya Geliyor
Sosyal medya kullanıcısı Matheus Gamer tarafından tespit edilene göre, Justia Trademarks üzerinden Electronic Arts tarafından yapılan başvuru ile 'FC The Grounds' markası için tescilleme adımı atılmış. 23 Ocak 2026 tarihinde yapılan kaydın detayında "Marka, bir açıyla eğimli üçgen şeklinde yerleştirilmiş stilize edilmiş ‘FC’ harflerinden ve sol köşede küçük bir üçgenden ve stilize edilmiş harflerle yazılmış ‘THE GROUNDS’ kelimesinden oluşmaktadır." yazılı olduğu görülebiliyor.
FC The Grounds ⚽️— Matheus Gamer (@gamer_matheusx) January 27, 2026
A perfect name for an open-world experience inside EA SPORTS FC. It was registered on January 23 on the website justia, a website for the registration of logos, patents and trademarks. #FC #Future #OpenWorld #FC27 pic.twitter.com/vNVa1rark3
İlk olarak 2024 yılının Ekim ayındaki finansal konferans sırasında yapılan açıklama ile bahsi geçen ve Kasım ayında gerçekleştirilen ilk oynanış testinde de görsellerin sızdırıldığı açık dünya modu, NBA 2K serisindeki mod ile benzerlik gösterecek şekilde işleyecek gibi görünüyor.
Çeşitli mini oyunlara katılmanın yanı sıra, sosyal alandaki diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilmek ve saha kenarlarından maçları izleyebilmek de mümkün olacak. Modun epey büyük bir harita ile geleceği ve Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi futbol uluslarından esinlenilen ve Districts adı verilen keşfedilebilir alanlar içereceği de söylenmişti.
Bakalım Electronic Arts beklenen tanıtımı ne zaman yapacak? Serideki her bir oyunun Eylül ayı gibi çıktığını düşünecek olursak, tanıtımın da Yaz sonuna doğru yapılmasını bekleyebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.