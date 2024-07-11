NBA Yayın Hakları Dudak Uçuklatıyor: Disney ve Amazon Masada!

NBA, mevcut oyuncu maaşlarını büyük ölçüde artıracak ve maçları daha popüler hale getirecek devasa bir yayın hakkı anlaşması imzalıyor. 11 yıl içinde tamı tamına 76 milyar dolarlık bir medya geliri getirmesi beklenen bu tarihi anlaşmanın tarafları ise NBA, Disney, Amazon ve NBC olacak.

NBA, 76 Milyar Dolarlık Yayın Hakkı Anlaşması İçin Masada

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenilir bir kaynak, önümüzdeki hafta tarafların Las Vegas'ta bir toplantı yapacağını ve bu tarihi yayın hakkı anlaşmasının resmileşebileceğini söyledi. Hem süresi hem de toplam değeri açısından NBA rekorları kıran yeni anlaşmanın 2025-26 sezonundan itibaren başlaması bekleniyor.

Yeni anlaşmayla birlikte maçlar Disney'e ait ESPN ve ABC kanallarında yayınlanmaya devam edecek. Ayrıca NBC ve Amazon Prime da yayın akışına dahil olacak ve artık basketbol hayranları bu mecralar üzerinden de bazı maçları rahatlıkla izleme imkanı bulacak.

The Athletic'e göre, NBA'in yayın haklarıyla ilgili olarak Amazon'un yılda 1,8 milyar doların üzerinde, NBC'nin ise yılda 2,5 milyar dolar ödemesi bekleniyor. Son olarak, 1980'lerden bu yana NBA'in yayın ailesinin bir parçası olan TNT Sports için büyük ihtimalle sonunun geldiği söyleniyor.

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