NCSoft, Horizon MMO Geliştirmesi Hakkında Detaylar: Yeni Oyun Yolda!

Geliştirilme aşamasında olan Horizon MMO hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. NCSoft çalışanlarından biri, LinkedIn üzerinde paylaştığı iş ilanında, Horizon oyunlarının logosuna benzer bir şekilde stilize edilmiş bir kod adı logosu kullanarak oyunun geliştirildiğini doğruladı.

Unreal Engine 5 ile Şekillenen Horizon MMO!

Başlangıçta oyun "Project H" kod adıyla geliştirilmeye başlanmış ve şu anda "Project Skyline" adı altında devam ediyor. Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Horizon MMO hem bilgisayar hem de mobil platformlarda oynanabilecek.

Oyunun Aion 2'den daha sonra tahmini olarak 2024/2025 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Proje, Sung-Gu Lee'nin 'Lineage IP bölümü'nde geliştirilmekte ve daha önce Lineage W geliştirmesinin başında olan Hong-Young Choi liderliğinde yürütülmektedir.

Proje, eski bir NCSoft çalışanının LinkedIn ve Facebook özgeçmişlerine göre 2021 yılında başlatıldı. Eylül 2023 tarihinde, yaklaşık 140 kişi proje üzerinde çalışıyordu. Bu, Lineage M (136) ve Lineage W (147) gibi daha gelişmiş ve zaten duyurulmuş projelerle kıyaslanabilecek önemli bir sayıdır.

NCSoft'un 'Kurtuluş Diyarı' adlı bir oyun için bir alan adı kaydettiği biliniyor. 'Kurtuluş Diyarı' potansiyel olarak Horizon MMO'nun resmi adı olabilir. Bu varsayım, henüz duyurulmamış ancak yakında açıklanabilecek tek bilinen oyun olduğu temeline dayanmaktadır. Tabii ki, bu başka bir projenin adı da olabilir.

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