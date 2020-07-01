AirDrop Rakibi Nearby Sharing Beta Aşamasında!

Google tarafından önümüzdeki aylardan itibaren kullanıcılara sunulacak olan Android 11 beraberinde pek çok yeni özellik ile birlikte geliyor. Bunların arasında yer alan Nearby Sharing, yeni sürüm ile ön yüklü halde gelecek olsa da daha önceki sürümleri kullanan akıllı telefonlar tarafından da kullanılabilecek. Peki bu yeni özellik ne işe yarayacak?

Nearby Sharing Ne İşe Yarıyor?

Apple cihazlardan tanıdığımız AirDrop teknolojisine bir rakip olarak üretilen Nearby Sharing, yakındaki bir cihaza tek dokunuşla ve oldukça hızlı bir şekilde dosya transferi yapabilmenize olanak sunuyor. Aslında Android üzerinde bu ve benzeri işleri yapabilen pek çok uygulama bulunuyor ancak bunların büyük bir kısmı ücretli ya da kısıtlamalı hizmet sunuyor. Aslında çalışma prensipleri de Nearby Sharing ile çok benzer sayılmaz.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Nearby Sharing şu andan itibaren bazı kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Eğer bu özellikten herkesten önce faydalanmak istiyorsanız Google Play Hizmetleri'nin beta sürümünü kullanmanız gerekiyor. Eğer bu özelliği kullanmaya hak kazanan kişilerden birisi olursanız, yine de ilk etapta pek işe yaramayacağını söylemek gerekiyor.

Sonuçta bu özelliğin kullanılabilir olması için karşı taraftaki cihazda da aynı uygulamanın kullanılabilir olması gerekiyor. Öte taraftan beta sürüme rağmen belgeler, görseller ve hatta bağlantılara kadar geniş bir desteğin sunulduğunu görüyoruz. Android 11 ile birlikte ön yüklü gelmesi beklenen bu özelliğin Android 6.0 ve üstü sürüme sahip cihazların çoğunda kullanılabilir olacağını ve ilerleyen zamanlarda Windows, Mac ve Chrome OS cihazların da destekleneceğini belirtelim.