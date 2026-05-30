Samsung'dan Bazı Modellerde Yaşanan Can Sıkan Sorunla İlgili Açıklama!

Son dönemde bazı Samsung modellerinde Quick Share üzerinden dosya paylaşımı yapıldığı sırada çeşitli sorunların yaşandığı iddia edilmişti. Kullanıcılar bu kapsamda özelliği kullanırken farklı farklı problemlerle karşılaştığını bildirmişti. Son gelişmeler ise sorunların çözüldüğünü ve çok yakında bir güncellemenin yayınlanacağını ortaya koyuyor.

Quick Share Özelliği Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Quick Share, Samsung ve Google tarafından ortaklaşa geliştirilen kablosuz dosya paylaşım özelliği diyebiliriz. Bu teknolojiyle birlikte fotoğraf, video, belge, bağlantı, metin ve iletişim bilgisi gibi farklı dosya türlerini yakın mesafedeki cihazlara hızlı bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Paylaşım Bluetooth ve Wi-Fi Direct aracılığıyla yapılıyor. Yani internet bağlantısı gerektirmiyor.

Quick Share Özelliğiyle İlgili Yaşanan Sorun Ne?

Örneğin bir kullanıcı iPad'i üzerinden Samsung telefonuna üç adet resim gönderdiğini söylüyor. Ancak ilginç bir şekilde telefon toplamda dört dosya alındığını gösteriyor. Fakat galeri kontrol edildiğinde dördüncü dosya bulunamıyor. Yani özellik transfer edilen dosyalarını sayısını yanlış gösteriyor.

Bir diğer kullanıcı ise Galaxy S25 Plus cihazından iPhone 8'e dosya aktarımının başarılı olduğunu fakat aynısının tersini yapmaya çalıştığında her denemede başarısız olduğunu belirtiyor. Buna benzer başka kullanıcı şikayetleri de mevcut. Ayrıca bazı Galaxy S24 kullanıcıları Windows 11 çalıştıran bilgisayarlarla transfer sürecinde sıkıntılar yaşadığını belirtiyor. Bu kapsamda dosya aktarımının başladığı andan itibaren aktarım hızının ciddi oranda düştüğünü iddia ediyorlar. Hatta aktarım sırasında bağlantı kurulamadı gibi hataların da ortaya çıktığını söylüyorlar.

Samsung Telefonlardaki Quick Share Sorunu Çözülecek mi?

Samsung kısa bir süre önce söz konusu sorunların çözüldüğünü ve bir sonraki Quick Share güncellemesiyle tamamen düzeltileceğini açıkladı. Kısacası güncelleme yayınlanana kadar bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Editörün Yorumu

Samsung cihazlarında yaşanan Quick Share sorunu kullanıcı deneyimine zarar veren bir durum diyebilirim. Fakat şirketin açıklamasına göre bu sorunlar düzeltildi. Sadece yayınlanacak bir sonraki Quick Share güncellemesini beklememiz gerekecek.