Yüzlerce TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Steam'de boş vakitleri değerlendirmek için oynanabilecek iki adet oyun ücretsiz oldu. Yeni başlayan fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğu için acele etmek gerekiyor. He ikisi de macera ve üç boyutlu platform oyunlarını sevenler tarafından değerlendirilebilecek yapımlar olarak öne çıkıyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Moonrise Fall ve IQ Under Construction ücretsiz hâle geldi. Oyunlardan ilki normlde 5.79 dolar (265 TL), ikincisi ise 1.99 dolara (91 TL) satılıyor. Bu da her iki oyunu da kütüphanesine ekleyenlerin 356 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Ne var ki bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil.

Moonrise Fall, 2 Haziran 2026 saat 20.00'de, IQ Under Construction 1 Haziran saat 20.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Bu nedenle oyunlara sahip olmak isteyen herkesin bir an önce söz konusu yapımları kütüphanesine eklemesi gerekiyor. Aksi takdirde oyunlara sahip olmak için ücret ödemeniz gerekecek.

Steam'de Ücretsiz Hâle Gelen Oyunlar Nasıl Alınır?

Steam'i açın.

Mağaza bölümüne gidin.

Arama kısmına "Moonrise Fall" veya "IQ Under Construction" yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun isminin üzerine basarak oyunun mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" butonuna tıklayın.

Steam'de ücretsiz hâle gelen bir oyunu almak için platform fark etmiyor. İster web ister masaüstü ister mobil sürüm kullanıyor olun, oyunların mağaza sayfasına gidebilir ve oyunları alabilirsiniz. Bu konu ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Tabii, fırsat için belirlenen son tarihin geçmediğinden de emin olmak gerekiyor.

Moonrise Fall Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Moonrise Fall, bir ormanda kaybolan çocuğu yönetiyorsunuz. Çevredeki detayları iyi araştırıp ipuçlarını topluyor ve bunları bulmacaları çözmek için kullanıyorsunuz. Ounda ilerledikçe tuhaf yaratıkların fotoğrafını çekiyor ve bulunduğunuz ortamdaki sır perdesini arlamaya çalışıyorsunuz.

Moonrise Fall'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista veya üstü

Windows Vista veya üstü İşlemci: Çift çekirdekli Intel işlemci

Çift çekirdekli Intel işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: DX9 uyumlu ekran kartı

DX9 uyumlu ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 600 MB kullanılabilir alan

IQ Under Construction Nasıl Bir Oyun?

Platform oyunları arasında yer alan IQ Under Construction, arkadaşlarla birlikte oynanabilen eğlenceli bir yapım. Aorlu engelleri aşarak sürekli olarak en yüksek noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne var ki oynanışı zorlaştıran noktalar da söz konusu. Görünmez bir bağ ile birbirinize bağlısınız. Birinizden biri uzaklaşır ya da hata yaparsa herkes yere düşebilir. O nedenle sadece platformda iyi ilerlemeye değil, takım hâlinde hareket etmeye de dikkat etmek gerek.

IQ Under Construction'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

3.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hem IQ Under Construction hem Moonrise Fall'un oynaması oldukça keyifli oyunlar olduğunu düşünüyorum. İkincisi piksel grafiklere sahip olması nedeniyle geniş oyuncu kitlesinin dikkatini çekmeyebilir ama oynanış ve atmosfer bakımından oldukça etkileyici bir yapım olduğunu söyleyebilirim. İlki ise zaten arkadaşları ile oyun oynamayı sevenler tarafından mutlaka denenecek bir oyun. Hâlihazırda bir oyun ekibiniz varsa denemenizi tavsiye ederim.