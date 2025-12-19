YouTube'un aylık 79.99 TL karşılığında sunduğu "Premium" aboneliği parasının hakkını veriyor mu? Bu içerikte bu servisin sadece reklamları kaldırmaktan ibaret olmadığını ve neden kullanmanız gerektiğini anlatacağım. İşte YouTube Premium'a para ödemek için 6 neden!

Neden YouTube Premium Almalısınız?

YouTube Premium, Türkiye'de üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. Bunlar sırasıyla 79.99 TL değerindeki bireysel paket, 159.99 TL değerindeki aile paketi ve 59.99 TL değerindeki öğrenci paketi. Peki bu paranın karşılığında kullanıcılar neler alıyor?

YouTube Premium Reklamları Kaldırıyor

Her ne kadar yukarıda YouTube Premium'un reklamları kaldırmaktan ibaret olan bir servis olmadığını söylemiş olak da bu avantajdan bahsetmesek olmazdı. Dijital reklamlar zaman içerisinde oldukça gelişti.

Öyle ki bu reklamlardan artık oldukça fazla sayıda var ve bazılarını atlamak imkansız. Elbette ki bazıları için reklam engelleyici kullanmak çözüm. Ancak bu da yasal değil ve YouTube tarafından engelleniyor.

YouTube Premium aldığınızda ise reklamlar hayatınızdan çıkıyor. Hesaplamalara günde ortalama iki saat video izleyen bir kullanıcı ay içerisinde ortalam üç saatlik reklamdan kurtuluyor. Bu da aylık 79.99 TL'ye bedava.

Editörün Notu: YouTube Premium oldukça işlevsel bir servis. Bu içeriğin yapılma amacı da tam olarak bu. Herhangi bir reklam anlaşması söz konusu değil.

YouTube Premium Aboneleri Vidoeları İndirebiliyor

Çağımızın modern şehirlerinde internetin olmadığı bir yer yok denecek kadar az. Ancak hala metroda, uçakta ya da şehir dışında internet erişimi oldukça kısıtlı. YouTube Premium'un sunduğu video indiirme özelliği işte tam da bu tarz durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

YouTube Premium kullanıcıları tek tuşla istediği kadar videoyu istediği çözünürlükte telefonlarına indirebiliyor. Söz konusu videolar 30 güne kadar çevrim dışı olsanız bile izlenebiliyor. Ki bu da YouTube Premium almak için başlı başına bir neden olarak karşımıza çıkıyor.

Spotify'a Para Ödemeye Son, Premium ile YouTube Music Hediye

YouTube Premium'un belki de sahip olduğu en büyük avantaj, YouTube Music ile entegre bir hizmet olması. Yani olur da birini alırsanız diğerine otomatik olarak sahip oluyorsunuz. Bu da sizi ayrıyetten Spotify'a para ödemekten kurtarabilir.

Spotify'ın ülkemizde dört adet paketi bulunuyor ve bunların fiyatı 55 TL ile 165 TL arasında değişiyor. Eğer YouTube Premium alırsanız bunu iptal edebilir ve çok daha geniş bir müzik kütüphanesine ek ücret ödemeden erişebilirsiniz.

Arka Planda Dinleme ve Resim İçinde Resim

YouTube kullanıcılarının çok uzun bir süre beklediği akra planda oynatma özelliği yine sadece YouTube Premium kullanıcılarının erişebildiği bir özellik. Bu sayede ekranınız kapalı bile olsa ya da başka bir uygulamayı da açsanız video oynamaya devam eder.

Bu da özellikle podcast gibi görüntünün çok da önemli olmadığı arka planda da dinlemek isteyeceğiniz videolar olduğunda adeta hayat kurtarıyor. Ayrıca resim içinde resim modu da oldukça kullanışlı.

Yüksek Görüntü Kalitesi ve Cihazlar Arası Devamlılık

YouTube Premium'da videolar standart 1080p'ye göre çok daha net ve canlı görünüyor. Ayrıca izlemeye başladığıız bir videoyu yarıda kesseniz bile bu hiç sorun değil. Farklı bir cihaza geçtiğinizde videoyu tam kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Aile Planı ve YouTube Kids

Eğer YouTube Premium'un bireysel ücreti bu avantajlara rağmen pahalı geliyorsa ve öğrenci avantajlarından faydalanmıyorsanız YouTube Premium Aile tam da aradığınız şey olabilir. Bu planda tek bir planı ve maliyetleri altı kişiyle paylaşabilir ve maliyeti düşürebilirsiniz.

Ayrıca ebeveynler dilerseler YouTube Kids uygulamasındaki reklamları da kaldırabilirler. Bu da çocukların istenmeyen reklamlara maruz kalmasını engeller. Eğer tüm bunlara sizin YouTube Premium sahibi olmanız için yeterli gelmediyse muhtemlen bu abonelik size göre değildir.