100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Yolda! 144Hz OLED Ekran ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

X300 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonad 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok cnalı renklere sahip.

vivo X500 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

X500 Pro'da Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. X300 Pro'da ise Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

vivo X500 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro Max'in eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X300 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X500 Pro Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını ve kısa sürede şarj olacağını söyleyebilirim. Çok canlı renklere sahip OLED ise hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.