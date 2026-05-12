144Hz Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Oyuncu Telefonu İçin Geri Sayım! Kutusu Açıldı

Nubia’nın amiral gemisi teknik özelliklerine sahip yeni oyuncu telefonu RedMagic 11S Pro+ ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen modelin kutu açılımı gerçekleştirildi. Bu gelişme cihazın tasarımıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. İşte merak edilen detaylar!

RedMagic 11S Pro+ Kutu Açılımı Gerçekleştirildi

RedMagic markasının üst düzey yöneticilerinden Jiang Chao kısa bir süre önce RedMagic 11S Pro+'ın kutu açılımını gerçekleştirdi. Bu sayede akıllı telefonun tasarımı resmen doğrulandı diyebiliriz. Videoya bir göz attığımızda cihazın geçen yıl satışa çıkan RedMagic 11 Pro+'a benzer bir görünümle geleceğini görüyoruz.

Telefon sağ tarafa konumlandırılmış bir kamera kurulumuyla gelecek. Burada iki adet kamera sensörü yer alacak. Ön tarafta ise sektör standartlarına göre oldukça ince çerçevelere sahip bir ekran bulunacak. Selfie kamerası da selefinde olduğu gibi ekranın altına yerleştirilecek.

RedMagic 11S Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit civarı

2000 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMagic 11S Pro+ Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic 11S Pro+’ta 6,85 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir panel bulunacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Bununla birlikte AMOLED paneli siyah renkleri en gerçekçi haliyle sunarken, diğer renkleri de oldukça canlı bir biçimde gösterecek.

RedMagic 11S Pro+ İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verilecek. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst düzey akıllı telefonlara da güç veriyor. Bununla birlikte oyun performansına baktığımızda PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde oynatabildiğini görebiliyoruz.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin, 3 nm mimarili bir yonga seti 4 nm tabanlı bir işlemiden daha az ısınıyor, daha az güç harcıyor ve daha yüksek performans gösteriyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefonda 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlarda şarj olabilen 7.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya çıkan RedMagic 10SPro+'ta da aynı pil özelliklerine yer verilmişti. Yani yeni model batarya tarafında devasa yenilikler sunmayacak diyebiliriz.

RedMagic 11S Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11S Pro+ 18 Mayıs’ta düzenlenecek bir etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte telefonun özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini öğrenebileceğiz. Öte yandan ürünün Türkiye’ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat RedMagic 11 Pro'nun ülkemizde bazı e-ticaret sitelerinde satıldığını düşündüğümüzde yaklaşan RedMagic 11S Pro+'ın da Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

RedMagic 11s Pro+ Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11s Pro+'ın ne kadardan satılacağına dair bir açıklama şu an için yapılmadı. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere RedMagic 11 Pro'yu ülkemizde 59 bin 999 TL'den satın alabiliyorsunuz. Bu nedenle yaklaşan RedMagic 11s Pro+'ın 60 ila 65 bin TL arasında bir fiyata sahip olması kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Oyun odaklı akıllı telefonlar ilgimi fazlasıyla çekiyor. Bu nedenle RedMagic 11S Pro+ da radarıma girdi diyebilirim. Cihazın oyun ögelerini bünyesinde barındıran fütüristik tasarımı gerçekten hoşuma gitti. Özellikleri de oldukça etkileyici. Güçlü işlemcisi, kaliteli ekranı ve uzun süre dayanan bataryasıyla kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini düşünüyorum.