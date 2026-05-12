Unisoc İşlemcili Çok Ucuz Android Telefon Yolda! 50 MP Kameraya Sahip

HMD, Vibe 2 5G isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bir görsel ile birlikte Vibe 2 5G'nin renk seçenekleri belli oldu. Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi işlemciye sahip telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz, serinin bir önceki modelinden farklı bir tasarıma sahip olacak.

HMD Vibe 2 5G'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Android 16 işletim sistemine sahip HMD Vibe 2 5G'nin renk seçenekleri arasında mavi, pembe ve mor yer alacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7200

Unisoc T7200 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

50 MP ana kamera ve yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası İşletim Sistemi: Android 16

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

HMD'nin yeni telefonu gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Giriş segmenttinde konumlanan bu işlemci daha önce ZTE Blade A56, Nubia V70 Max ve Nubia Music 2'de de tercih edilmişti.

Unisoc T7200 işlemcisi PUBG Mobile'ı ortalama 24 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan oyunlar ise daha yüksek FPS'lerde oynanabiliyor. Bu arada Vibe 5G'de Unisoc T760 mevcut. Bu işlemci de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran ile birlikte gelecek. geniş görüş açısına sahip bu ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Cihaz ayrıca HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 720 x 1604 piksel civarında bir çözünürlük görebiliriz.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Vibe 2 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Vibe 5G'dei se 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD'nin ucuz Android telefonu Vibe 2 5G, 21 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Vibe 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 5G'nin 6.499 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 87 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadğını,. bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

HMD Vibe 2 5G'nin tasarımını çok sevdim. Bence tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık görünümesini sağlamış. Cihaz yalnız tasarımıyla değil aynı zamanda batarya kapasitesiyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim ancak bu kapasite için 10W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Bu arada telefonun Temple Run gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini belirteyim.