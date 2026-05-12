Lenovo Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 24 GB RAM, Intel İşlemci ve Dahası

Lenovo, Lecoo Bellator Blade 7000 isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen bir işlemci ve 24 GB RAM bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise iki farklı seçenek mevcut.

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 5 230F

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti

RAM: 24 GB

SSD: 512 GB / 1 TB

Güç Kaynağı: 500W

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Portlar: 2 x USB 3.2 Gen 1, kulaklık girişi, gigabit ethernet, USB 3.2, USB 2.0 portları, ses ve görüntü çıkışları

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo'nun yeni bilgisayarı gücünü Intel Core Ultra 5 230F işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide altı adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 3.4 GHz hızında, verimlilik çekirdekleri ise 2.9 GHz hızında çalışıyor.

Bu çekirdek yapısı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor. İşlemcinin turbo modda 5.0 GHz hıza kadar çıkabildiğini belirtelim. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in Ekran Kartı Nasıl?

Bilgisayarın ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti seçenekleri mevcut. Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartları, DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in portları arasında iki adet USB 3.2 Gen 1, kulaklık girişi, gigabit ethernet, USB 3.2, USB 2.0 portları, ses ve görüntü çıkışları bulunuyor. Bilgisayar ayrıca Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lecoo Bellator Blade 7000'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in Fiyatı Ne Kadar?

RTX 5060 ekran kartı ve 512 GB SSD: 8.199 yuan (54.814 TL)

RTX 5060 Ti ekran kartı ve 512 GB SSD: 8.499 yuan (56.822 TL)

RTX 5060 Ti ekran kartı ve 1 TB SSD: 8.999 yuan (60.165 TL)

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in 8.199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 54 bin 814 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa 80 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo Lecoo Bellator Blade 7000'in orta segmentte oldukça iddialı bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Ekran kartları, DLSS 4 ve Reflex 2 gibi teknolojiler sayesinde rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Intel Core Ultra 5 230F ise hem günlük kullanım hem de oyunlarda fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor.