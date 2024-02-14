Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!
Birçok Need for Speed oyunu Steam'de büyük oranlarda indirime girmiş durumda. İşte detaylar!
Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Bugün ise Need for Speed oyunları Steam'de büyük indirime girmiş durumda.
Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.
Yarış oyunu tutkunlarının en sevdiği serilerden biri olan Need for Speed oyunları bugün itibariyle Steam'de daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.
Steam'de İndirime Giren Need for Speed Oyunları
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Need for Speed
|29,99 dolar
|%85 indirimle 4,49 dolar
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar
|%86 indirimle 9,79 dolar
|Need for Speed Heat
|69,99 dolar
|%95 indirimle 3,49 dolar
|Need for Speed Most Wanted
|19,99 dolar
|%85 indirimle 2,99 dolar
|Need for Speed Payback
|29,99 dolar
|%90 indirimle 2,99 dolar
|Need for Speed Rivals
|19,99 dolar
|%85 indirimle 2,99 dolar
|Need for Speed Hot Pursuit
|29,99 dolar
|%85 indirimle 4,49 dolar
Steam'de başlayan Need for Speed indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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