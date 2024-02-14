Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Bugün ise Need for Speed oyunları Steam'de büyük indirime girmiş durumda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Yarış oyunu tutkunlarının en sevdiği serilerden biri olan Need for Speed oyunları bugün itibariyle Steam'de daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Need for Speed Oyunları

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Need for Speed 29,99 dolar %85 indirimle 4,49 dolar Need for Speed Unbound 69,99 dolar %86 indirimle 9,79 dolar Need for Speed Heat 69,99 dolar %95 indirimle 3,49 dolar Need for Speed Most Wanted 19,99 dolar %85 indirimle 2,99 dolar Need for Speed Payback 29,99 dolar %90 indirimle 2,99 dolar Need for Speed Rivals 19,99 dolar %85 indirimle 2,99 dolar Need for Speed Hot Pursuit 29,99 dolar %85 indirimle 4,49 dolar

Steam'de başlayan Need for Speed indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.