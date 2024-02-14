Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!

Birçok Need for Speed oyunu Steam'de büyük oranlarda indirime girmiş durumda. İşte detaylar!

Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Bugün ise Need for Speed oyunları Steam'de büyük indirime girmiş durumda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Yarış oyunu tutkunlarının en sevdiği serilerden biri olan Need for Speed oyunları bugün itibariyle Steam'de daha önce olmadığı kadar ucuz fiyatlara satılıyor.

Need for Speed Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %95'e Varan İndirimler!

Steam'de İndirime Giren Need for Speed Oyunları

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Need for Speed 29,99 dolar %85 indirimle 4,49 dolar
Need for Speed Unbound 69,99 dolar %86 indirimle 9,79 dolar
Need for Speed Heat 69,99 dolar %95 indirimle 3,49 dolar
Need for Speed Most Wanted 19,99 dolar %85 indirimle 2,99 dolar
Need for Speed Payback 29,99 dolar %90 indirimle 2,99 dolar
Need for Speed Rivals 19,99 dolar %85 indirimle 2,99 dolar
Need for Speed Hot Pursuit 29,99 dolar %85 indirimle 4,49 dolar

Steam'de başlayan Need for Speed indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geçmişten Günümüze Need For Speed Serisi
OYUN

Geçmişten Günümüze Need For Speed Serisi

Efsane aramıza 1994 yılında katılmıştır. Birçok kişinin gönlüne taht koyan oyun, herkes tarafından beğenilmiş ve sevilerek oynanmıştı.

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