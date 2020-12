Yarış oyunları söz konusu olduğunda Electronic Arts'ın Need for Speed serisini herkes bilir. Pek çok oyunseverin en sevilenler listesine giren seri, son oyunuyla muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. E3 2017'de resmi olarak duyurulan Need for Speed Payback, 11 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. Çıkış ttarihine az bir süre kala Need for Speed Payback PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Vizyona giren her filmiyle gişe rekorları kıran ve inanılmaz kazançlara ulaşmayı başaran Hızlı ve Öfkeli serisine benzerliğiyle dikkat çeken Need for Speed Payback, uzun süredir adından söz ettirmeyi başarıyor. Çünkü Ghost Games tarafından yapılan oyun hakkında NFS serisinin kaderini belirleyebileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Oyunseverlere 4K 60 FPS oynanış vaat eden oyunun nasıl bir deneyim yaşatacağı da merakla bekleniyor.

Xbox One, Playstation 4 ve PC platformlarına çıkacak oyunu bilgisayarda oynamayı düşünüyorsanız sisteminizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. İşte Need for Speed Payback sistem gereksinimleri:

Need for Speed Payback Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 6300 ya da AMD FX 8150

Need for Speed Payback Önerilen Sistem Gereksinimleri