Nesine.com'a Dev Ceza: Rekabet Kurumu 77 Milyon TL İdari Para Cezası Kesti!

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin (Nesine.com), münhasırlık içeren anlaşmaları nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu tarafından dosyanın 29.02.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği kararına varıldı. Bu doğrultuda, şirkete idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Nesine.com’a 77 Milyon TL İdari Para Cezası Verdi

"4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca, "D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye 2022 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin belirli bir oranında takdiren 77.708.195,55 TL idari para cezası verilmesine karar verildi."