Rekabet Kurumu Birçok Şirkete Ceza Kesti: Listede Turkcell de Var!

Rekabet Kurumu, Turkcell'e 91,9 milyon TL para cezası verdi. Bunun sebebini de Turkcell'in rekabet ihlali vermesi olarak duyurdu.

Rekabet Kurumu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğine dair ek çalışma başlatmıştı.

Bu çalışma rekabet ihlali kararıyla sonuçlandırıldı. Rekabet Kurumu, bu karara dair şu şekilde açıklamada bulundu:

''İşgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Söz konusu soruşturma neticesinde, ilgili teşebbüslerin rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ve söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına; bu nedenle anılan teşebüsslere idari para cezası verilmesine ve ilgili teşebbüslerin ise dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.''

Para Cezası Yiyen Şirketler