Netflix, Stranger Things ve The Walking Dead Oyunlarının Geliştiricisini Satın Aldı

Netflix, video oyunlarına olan bağlılığını her ay yeniden teyit ediyor. Platform, bu hafta Fin oyun stüdyosu Next Games'i satın almak için bir anlaşmaya girdiğini duyurdu. Daha önce The Walking Dead ve Stranger Things'e dayanan başlıklar yayınlayan stüdyo, TV dünyasına pek de yabancı değil.

Next Games, kısa süre önce 2021'de piyasaya sürülen mobil bulmaca ‘RPG Stranger Things: Puzzle Tales’ üzerinde Netflix ile çalışmıştı. Bundan önce ise stüdyo, ‘The Walking Dead: Our World’ ve ‘The Walking Dead: No Man's Land'i yayınlamak için AMC ile birlikte çalıştı.

Netflix, Next Games'in üzerinde çalışabileceği yaklaşan projeler hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Bununla birlikte, stüdyonun Netflix Orijinallerine dayalı oyunlar geliştirmeye devam etmesi bekleniyor.

Netflix, Next Games'i Satın Alıyor

Netflix Oyunlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Verdu şu açıklamayı paylaştı:

‘Next Games, deneyimli bir yönetim ekibine, eğlence serilerine dayalı mobil oyunlarda güçlü bir geçmişe ve sağlam operasyonel yeteneklere sahip. Next Games'in stratejik bir bölgede ve kilit yetenek pazarında çekirdek stüdyo olarak Netflix'e katılmasından ve dahili oyun stüdyosu yeteneklerimizi genişletmesinden heyecan duyuyoruz. Oyunlara daha yeni başlamış olsak da Next Games ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizi memnun edecek birinci sınıf bir oyun portföyü oluşturabileceğimizden eminim.’

Muhtemelen, ‘Stranger Things: Puzzle Tales’ yakında Netflix'te büyüyen ücretsiz oyunlar listesine katılacak. Şu anda Netflix'te iOS ve Android için 14 mobil oyun yer alıyor. Bu oyunlara erişmek için ise aktif bir Netflix aboneliği yeterli oluyor.

Satın Alma Çılgınlığı

Basın açıklamasına göre Netflix, Next Games'in ihraç edilen ve ödenmemiş her hissesi için 65 milyon Euro ödeyecek. Geçtiğimiz Eylül ayında Netflix, grafik macera oyunu Oxenfree ile tanınan Night School Studio'yu da satın almıştı. Anlaşma, Netflix'in ilk mobil oyun listesini başlatmasından bir ay önce gerçekleşmişti.

Diğer yandan Microsoft, Ocak ayında 68.7 milyar dolarlık Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurdu. Satın alımın hemen ardından Sony, Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.