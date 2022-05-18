Netflix 150 Çalışanını İşten Çıkardığını Açıkladı

Netflix'in geçen ay 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasının ardından akış platformu Salı günü yaptığı açıklamada, toplam iş gücünün %2'sini temsil eden, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere şirket genelinde yaklaşık 150 kişiyi işten çıkardığını açıkladı.

Netflix konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Kazançlar ile ilgili açıkladığımız gibi yavaşlayan gelir büyümemiz, şirket olarak maliyet büyümemizi de yavaşlatmamız gerektiği anlamına geliyor. Ne yazık ki bugün çoğu Amerika Birleşik Devletleri merkezli yaklaşık 150 çalışanımıza veda ediyoruz. Bu değişiklikler, bireysel performanstan çok iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da durumu özellikle zorlaştırıyor çünkü hiçbirimiz böyle harika iş arkadaşlarına veda etmek istemiyoruz. Bu zorlu geçiş sürecinde onları desteklemek için çok çalışıyoruz."

Nisan ayındaki ilk çeyrek kazanç çağrısında Netflix'in baş finans sorumlusu Spencer Neumann, önümüzdeki iki yıl içinde şirketin harcamalarının bir kısmını azaltmayı planladığını söylemişti. Netflix, yeni televizyon programları ve filmler geliştirmeye yılda yaklaşık 17 milyar dolar ayırmaya devam edecek olsa da bunu perde arkasında daha az insanla yapacak. Neumann "Mevcut durumda akıllı davranmaya çalışıyoruz ve işin gelir artışının gerçeklerini yansıtmak için bu harcama artışının bir kısmını geri çekme konusunda ihtiyatlı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Netflix'te İşten Çıkarmalar Devam Edecek

İsminin açıklanmaması koşuluyla şirket içi meseleleri anlatmak üzere konuşan ve durum hakkında bilgisi olan bir kişiye göre bu yıl içinde şirkette ekstra işten çıkarmalar olması muhtemel.

Dünya çapında abone sayısıyla uzun süredir lider olan Netflix, geçen ay yılın ilk üç ayında yaklaşık 200.000 abonelik kaybettiğini ve 2022'nin ikinci çeyreğinde hizmetten 2 milyon abonenin daha ayrılmasını beklediğini söylemişti. Bu nedenle gelecekte daha fazla işten çıkarma ve hatta Netflix doğrudan kabul etmese de içerik sıklığında azalma görmemiz muhtemel.