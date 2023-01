Netflix'e 2 Yeni Kitap Uyarlaması Geliyor

2022, Netflix'in bize Blonde'dan All Quiet on the Western Front'a, The Gray Man'den Lady Chatterley's Lover'a kadar birçok popüler kitap uyarlaması sunduğu bir yıl oldu. Bu durum bu yıl da devam edecek ve kitapseverler şimdiden Netflix'in benzer yapımlarını, özellikle de çok başarılı ve eleştirmenlerce beğenilen iki kitaptan uyarlanacak yeni Netflix dizilerini dört gözle bekliyor.

2023'te Netflix'e gelecek ilk iki kitap uyarlaması tüm zamanların en ünlü bilimkurgu romanlarından biri olan The Three-Body Problem ve Anthony Doerr'in 2014 tarihli savaş romanı ve Pulitzer ödüllü en çok satan kitabı All The Light We Cannot See. Bu kitaplardan uyarlanan her iki Netflix dizisi için de henüz kesin bir yayın tarihi yok ancak her ikisinin de bu yıl bir noktada geleceğini biliyoruz.

The Three-Body Problem

Hikâye Çin'in Kültür Devrimi sırasında geçiyor. Ordunun dâhil olduğu gizli bir proje, uzaylılarla temas kurmak için bir sinyal gönderir ve bu çaba başarılı olur. Sinyal, çökmekte olan bir uzaylı ırkı tarafından algılanır ve Dünya'yı istila etmeye karar verir, bu da her türlü çekişmeyi başlatır ve istilacılarla savaşmak isteyenlerle yardım etmek isteyenler arasında bölünmeler yaratır.

Obama bir keresinde The New York Times'a serinin ilk kitabını okumanın eğlenceli olduğunu ve Kongre'yle olan çekişmelerinin kıyaslandığında küçük kaldığını söylemişti. The New Yorker'dan Joshua Rothman ise bir keresinde serinin yazarından "Çin'in Arthur C. Clarke'ı" olarak bahsetmişti.

Oyuncu kadrosunda Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Benedict Wong ve Jonathan Pryce'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Akademi Ödülü adayı Derek Tsang (açıklanacak diğer isimler arasında) üstleniyor. Alexander Woo diziyi Weiss ve Benioff ile birlikte yarattı ve baş yapımcı ve yazar olarak görev yapıyor.

Netflix dizisinin uyarlandığı roman 2008 yılında Çin'de yayımlandı ve birkaç yıl sonra Batı'ya ulaştı. Bu roman aynı zamanda Hugo Ödülü'nü kazanan ilk Asyalı roman olma özelliğini de taşıyor.

All The Light We Cannot See

All the Light We Cannot See, 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından kurtulmaya çalışırken işgal altındaki Fransa'da yolları kesişen kör bir Fransız genci olan Marie-Laure ve bir Alman askeri olan Werner'in hikâyesini anlatıyor.

Yapımcılar arasında Dan Levine ve Josh Barry yer alırken, oyuncu kadrosunda şu ana kadar bildiğimiz isimler şunlar: Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann, Lars Eidinger ve Nell Sutton.

Her iki dizinin de Türkiye'de yayına gireceği ismin farklı olması mümkün ancak şimdilik bu konuya dair bir bilgi bulunmuyor.