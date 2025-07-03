Herkes Şaşkın: Geçen Ay Çıkan Dizi, Netflix'in Altını Üstüne Getirdi!

Milyonlarca abonesiyle dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 23 Haziran - 29 Haziran 2025 haftasında küresel olarak en çok izlenen dizileri paylaştı. Listede zirveye oturan yapımlar göze çarpıyor. İşte Netflix'te en popüler diziler...

Netflix En Çok İzlenen Diziler (23-29 Haziran 2025)

Paylaşılan listeye baktığımızda zirvede The Waterfront’un 1. sezonu yer alıyor. Tam 74 milyon 300 bin saat izlenerek haftanın açık ara lideri oldu. Onu 51 milyon 200 bin saat izlenme süresiyle Ginny & Georgia’nın 3. sezonu takip etti.

Öte yandan Dept. Q 1. sezonu 21 milyon 500 bin saat, AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders 19 milyon 400 bin saat, Ginny & Georgia 2. sezonu 18 milyon 100 bin saat ve Ginny & Georgia 1. sezonu 16 milyon saat izlenmeyle listeye dahil oldu.

23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenenler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi Adı Sezon İzlenme Süresi 1 The Waterfront Sezon 1 74 milyon 300 bin saat 2 Ginny & Georgia Sezon 3 51 milyon 200 bin saat 3 Dept. Q Sezon 1 21 milyon 500 bin saat 4 AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders Sezon 2 19 milyon 400 bin saat 5 Ginny & Georgia Sezon 2 18 milyon 100 bin saat 6 Ginny & Georgia Sezon 1 16 milyon 000 bin saat 7 Sirens Limited Series 11 milyon 900 bin saat 8 FUBAR Sezon 2 11 milyon 800 bin saat 9 Ms. Rachel Sezon 1 6 milyon 400 bin saat 10 Raw: 2025 - June 23, 2025 - 5 milyon 200 bin saat

The Waterfront Konusu

The Waterfront, Kuzey Carolina’da balıkçılıkla uğraşan Buckley ailesinin iflasın eşiğine gelmesinin ardından suç dünyasına sürüklenişini anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen dizi, karanlık ve çarpıcı bir aile draması sunuyor.

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