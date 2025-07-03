Herkes Şaşkın: Geçen Ay Çıkan Dizi, Netflix'in Altını Üstüne Getirdi!
Netflix, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Yakın zamanda çıkan yapım, birinci olmayı başardı.
Milyonlarca abonesiyle dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 23 Haziran - 29 Haziran 2025 haftasında küresel olarak en çok izlenen dizileri paylaştı. Listede zirveye oturan yapımlar göze çarpıyor. İşte Netflix'te en popüler diziler...
Netflix En Çok İzlenen Diziler (23-29 Haziran 2025)
Paylaşılan listeye baktığımızda zirvede The Waterfront’un 1. sezonu yer alıyor. Tam 74 milyon 300 bin saat izlenerek haftanın açık ara lideri oldu. Onu 51 milyon 200 bin saat izlenme süresiyle Ginny & Georgia’nın 3. sezonu takip etti.
Öte yandan Dept. Q 1. sezonu 21 milyon 500 bin saat, AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders 19 milyon 400 bin saat, Ginny & Georgia 2. sezonu 18 milyon 100 bin saat ve Ginny & Georgia 1. sezonu 16 milyon saat izlenmeyle listeye dahil oldu.
23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenenler şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Dizi Adı
|Sezon
|İzlenme Süresi
|1
|The Waterfront
|Sezon 1
|74 milyon 300 bin saat
|2
|Ginny & Georgia
|Sezon 3
|51 milyon 200 bin saat
|3
|Dept. Q
|Sezon 1
|21 milyon 500 bin saat
|4
|AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders
|Sezon 2
|19 milyon 400 bin saat
|5
|Ginny & Georgia
|Sezon 2
|18 milyon 100 bin saat
|6
|Ginny & Georgia
|Sezon 1
|16 milyon 000 bin saat
|7
|Sirens
|Limited Series
|11 milyon 900 bin saat
|8
|FUBAR
|Sezon 2
|11 milyon 800 bin saat
|9
|Ms. Rachel
|Sezon 1
|6 milyon 400 bin saat
|10
|Raw: 2025 - June 23, 2025
|-
|5 milyon 200 bin saat
The Waterfront Konusu
The Waterfront, Kuzey Carolina’da balıkçılıkla uğraşan Buckley ailesinin iflasın eşiğine gelmesinin ardından suç dünyasına sürüklenişini anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen dizi, karanlık ve çarpıcı bir aile draması sunuyor.
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