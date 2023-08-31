Netflix'in Kitaplığı Büyüyor: 4 Yeni Oyun Daha Eklendi!

Netflix, film ve dizi sağlayıcısı olmanın yanı sıra abonelerini eğlendirmeyi hedefledi ve oyun dünyasına giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda "Netflix Games" resmi olarak açıldı ve sürekli büyümeye devam etti.

Netflix'e 4 yeni oyun daha eklendi ve böylece platformun oyun yelpazesi daha da genişledi. Ayrıca platform yeni eklediği oyunlarla birlikte şimdiye kadar en yüksek oyun sayısına ulaşmış oldu.

Oyun Sayısı 70'e Yükseldi!

Son eklenen oyunların ardından platformdaki oyun sayısı toplam 70'e ulaştı. Kullanıcılar, tüm oyunları Netflix üyeliği satın alarak oynayabilir.

İşte Netflix'e yeni gelen 4 oyun:

Samurai Showdown

Lego Legacy: Heroes Unboxed

WrestleQuest

Cut the Rope Daily

Samurai Showdown bir dövüş oyunu; Lego Legacy: Heroes Unboxed lego tabanlı bir strateji oyunu; WrestleQuest güreş temalı bir rol yapma oyunu; Cut the Rope Daily ise tek oyunculu bir bulmaca oyunu.

Netflix üyeliği olanlar bu oyunları telefonlarından oynayabilecek. Oyunları indirmek isteyen kullanıcılar Netflix üzerinden doğrudan işlem yapamıyor. Kullanıcılar yükleme yapabilmek için App Store veya Google Play Store’a yönlendiriliyor.

Netflix, oyun kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam edecek gibi görünüyor. Platformun oyun sektörüne yönelik planlarını genişletmesi ve kullanıcı sayısını artırması bekleniyor.

Peki siz Netflix'e gelen yeni oyunları beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.