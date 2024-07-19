Netflix Beklentileri Aştı: Rekor Abone Artışı Yaşandı!

Netflix, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarını yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, popüler video akış hizmeti ikinci çeyrekte beklentileri aştı ve hem abone sayısında hem de gelirlerde yüzleri güldüren sonuçlar elde etti. İşte ayrıntılar!

Netflix, İkinci Çeyrekte 8 Milyonu Aşkın Yeni Abone Kazandı

Netflix'in finansal raporlarında en dikkat çeken detay, ikinci çeyrekte 8 milyonu aşkın yeni abonenin platforma katılması oldu. Hizmet, bununla birlikte gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında artırarak 9,6 milyar dolara çıkarmayı başardı.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira platformun net kârı geçen yıla kıyasla %44 artış göstererek 2,1 milyar dolara yükseldi. Hizmetin hisse başı kârı ise 4,88 dolara çıktı. Son olarak, şirketin üçüncü çeyrek tahminleri ise gelirlerde 9,7 milyar dolar ve net kârda ise 2,2 milyar dolar şeklinde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.