Netflix Beklentileri Aştı: Rekor Abone Artışı Yaşandı!
Netflix, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarını yayımladı. Video akış hizmeti bu dönemde beklentileri aştı!
Netflix, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarını yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, popüler video akış hizmeti ikinci çeyrekte beklentileri aştı ve hem abone sayısında hem de gelirlerde yüzleri güldüren sonuçlar elde etti. İşte ayrıntılar!
Netflix, İkinci Çeyrekte 8 Milyonu Aşkın Yeni Abone Kazandı
Netflix'in finansal raporlarında en dikkat çeken detay, ikinci çeyrekte 8 milyonu aşkın yeni abonenin platforma katılması oldu. Hizmet, bununla birlikte gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında artırarak 9,6 milyar dolara çıkarmayı başardı.
Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira platformun net kârı geçen yıla kıyasla %44 artış göstererek 2,1 milyar dolara yükseldi. Hizmetin hisse başı kârı ise 4,88 dolara çıktı. Son olarak, şirketin üçüncü çeyrek tahminleri ise gelirlerde 9,7 milyar dolar ve net kârda ise 2,2 milyar dolar şeklinde.
Netflix Film Önerileri - Temmuz 2024
Sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Film Önerileri (Temmuz 2024) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix filmleri neler?
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